Que digan a alguien "panchito de mierda" no es para Isabel Díaz Ayuso una cuestión de racismo, "o no lo es sólo". Ayuso, que en 2019 fue investida presidenta de la comunidad de Madrid gracias a los votos del partido ultraderechista Vox, ha considerado que la agresión xenófoba de unas jóvenes a una pareja en el Metro de Madrid esconde en el fondo "descomposición familiar, drogas" y "otras adicciones como las nuevas tecnologías". Sólo le faltó sacar los videojuegos.

Con un partido ultraderechista en las instituciones difundiendo a diario en los medios su discurso xenófobo, hablando de 'menas', de inmigrantes, de virus 'chinos' y relacionándoles continuamente con la delincuencia, Ayuso cree que no, que el problema son "las nuevas tecnologías".

Estas fueron las palabras de Ayuso, durante su discurso en la primera sesión del debate sobre el estado de la región este lunes:

"Estos días hemos lamentado un vídeo en el que tres chicas muy jóvenes insultaban y escupían a una pareja en el metro. Aunque al principio parecía una cuestión racista en el fondo no lo es, o no lo es sólo. Porque Madrid es integración, y sobre todo la integración hispanoamericana que es una realidad. Es que el trasfondo de esa escena lleva algo más. ¿Qué les pasa a esas chicas? Descomposición familiar, drogas y otras adicciones como las nuevas tecnologías que son caldo de cultivo de violencia y marginación a edades muy tempranas".

Dos de las tres menores que el pasado 9 de septiembre protagonizaron la agresión racista de la que habla Ayuso ya han sido detenidas como supuestas responsables de un delito de odio, y han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores. El momento fue grabado por una pasajera que recriminó a las jóvenes su actitud.

En Madrid las agresiones racistas no son por racismo, que Madrí es integración, en Madrí se agrede por las redesociales y el miniDisc ese que os tiene la cabeza comida.

Adicciones como las nuevas tecnologías provocan estás agresiones. No como gobernar con la extrema derecha, que eso mejora la calidad del aire, establece vínculos afectivos y hace que el café de la mañana sepa mejor. https://t.co/0pIr1tfrRs

El racismo no nace drogandote https://t.co/CpJB5EMmuS

Claaro son drogas adicciones y las nuevas tecnologias, por eso gente de la edad de mi abuelo o de mi padre o la gente del bar de la esquina tambien es racista, no puede ser porq esa "integracion" que es Madrid no este bien hecha no? https://t.co/g2HueQSvtc

