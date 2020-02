Los muertos por la epidemia de coronavirus llegan a 900 y las últimas noticias hablan ya de más de 40.000 personas contagiadas. En este contexto, muchos ciudadanos chinos han denunciado la xenofobia que sufren desde hace días, hasta el punto que ha aparecido una campaña en las redes con el hashtag #NoSoyUnVirus.

En este contexto, este viernes, el partido ultraderechista Vox y su presidenta en Madrid, Rocío Monasterio, han dado una muestra de jetismo máximo en dos actos. Monasterio publicó este viernes en su Twitter fotos con ciudadanos de origen chino, proclamándose muy preocupada por “los casos de discriminación” por el coronavirus. "Necesitan apoyo, no alarmismo”, aseguraba.

Hoy en Usera con la comunidad china. Nos preocupan los casos de discriminación que nos han contado en algunos colegios. Admirable que los que han vuelto de China se han puesto voluntariamente en cuarentena, por respeto al resto. Necesitan apoyo, no alarmismo. #Coronavirus pic.twitter.com/zGPf1z6rBG — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 7, 2020

El segundo acto sería ver lo que la misma Rocío monasterio publicó sólo 15 días antes, también en Twitter: “Cada mes entran por el aeropuerto de Barajas 15.000 chinos, en el gobierno dicen que no toman medidas porque no hay vuelo directo desde Wuham. No tomar medidas inmediatamente en el aeropuerto es una responsabilidad brutal”.

Cada mes entran por el Aeropuerto de Barajas 15.000 chinos, en el gobierno dicen que no toman medidas porque no hay vuelo directo desde Wuham. No tomar medidas inmediatamente en el aeropuerto es de una irresponsabilidad brutal, no puedo entender a qué esperan. #coronoavirus pic.twitter.com/RaBXGac0OQ — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 24, 2020

No acaba aquí la cosa. El pasado 30 de enero, el concejal de Vox en Madrid Fernando Martínez Vidal calificaba a los turistas chinos como “los transmisores de la enfermedad” y criticaba que llevaran máscaras en la Puerta del Sol “como si fuéramos nosotros los que comemos sopa de murciélago” (algo que, por cierto, es un bulo). Acabó borrando el tuit pero aún está visible en la caché de Google. También quedan las respuestas que generó:

El que no ha borrado es otro en el que, hablando del coronavirus, asegura: “Si me pierdo, no me busquen en un chino”.

EL PANGOLÍN

Las aves, las vacas, los murciélagos, ahora aparece un nuevo animalito llamado pangolín, mamífero muy comestible que podría ser el transmisor del coronavirus a los humanos...

Si me pierdo, que no me busquen en un chino. pic.twitter.com/iZVWX0ckly — Fernando Martínez Vidal (@FMartinezVidal_) February 7, 2020

El jetismo de Vox ha tenido más respuestas en las redes:

