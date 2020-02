El coronavirus ha afectado ya a más de 20.000 personas en 28 países. El virus, que surgió en la ciudad china de Wuhan, ha matado a 425 infectados y 632 personas han superado la enfermedad.

Ante esta situación, muchos ciudadanos chinos han denunciado la xenofobia que llevan experimentando desde hace días, contando en sus redes sociales situaciones xenófobas que están viviendo desde que se conoce la enfermedad.

Lo siento, pero es que tengo la necesidad de contarlo. El otro día pasé por un parque porque iba de camino a mis clases de pintura cuando una niña de unos 4 años más o menos se me acercó. Según se me acercó, una señora de unos 40 años que supongo que era su madre se acercó+ — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

Y agarró a la niña del brazo tirando hacía ella. De verdad que es que me miró con un despreció que oof. Luego me dijo de una manera super cortante "Alejate de mi hija no quiero que la contagies", yo estaba en shock, osea, de verdad pensaba que donde vivo había gente con neuronas — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

Pero al parecer no vaya. Entonces la señora se fue súper indignada con su hija y es que aunque lo dijo bajito lo escuche. Le dijo a su hija "No te acerques a los chinos que son tóxicos". Mira, me dio una rabia... De verdad que casi me giro para decirle cuatro cosas, uf. — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

Ayer me volvió a pasar algo parecido cuando fui a entrar a una tienda en el centro de Valladolid porque necesitaba comprar cosas y tal. Pues entré y según me ve el dependiente empieza a gritar "Oye oye, chinos no que nos contagias". De verdad que me sentí fatal porque me estaba + — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

Mirando todo el mundo. Entonces se acercó otra chica que no se si era de la tienda y yo pensando que le iba a decir algo al dependiente este, pero no. Se acercó como dos pasos más cerca que el otro, aún seguían lejos porque estaba yo en la puerta de la tienda y ellos a mitad + — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

De la tienda. Bueno, se acerca un poco más y me dice en un tono lo suficientemente alto para que todos lo escucharan "Oye, perdonda, me entiendes ¿no? ¿Podrias marcharte? Es que no queremos que nos contagies" Yo por no montar ahí una escena me fui pero es que... + — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

No se me parece un poco fuerte. Creo que la gente esta bastante desinformada sobre el tema, no por ser china estoy contagiada. Si lo estuviera ahora mismo estaría aislada y no podría salir de casa. Es que literalmente hace que no piso China unos 12 años y + — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

Suponiendo que si que viajo a China habitualmente, ¿ verdaderamente creeis que estando las cosas como estan ahora me dejarian pasar tranquilamente? Spoiler: NO.

Así que por favor agradecería que la gente se informase bien sobre esto y no fuera diciendo comentarios asi porque + — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

Pueden afectar bastante. Y yo no soy de las personas que les afecte este tipo de cosas porque gente desinformada o xenofobica va a ver por todos los lados, pero conozco a personas que esto si que les molesta y no me da la gana que se vaya dañando a gente por no estar informados — L????????[-29] (@jhnl_17) February 2, 2020

A mi chica el sábado cuando fue con unos amigos a tomar algo le pasó algo parecido. En fin lo siento mucho y espero que no te vuelva a pasar — 白虎 (@_Beerpapi) February 3, 2020

Yo flipe cuando unos clientes me dijeron de cambiarse de mesa por si las chinas de al lado les contagiaban! Les dije que NO y que eran coreanas! . Ánimos!! Que la gente es muy gilipollas! — Jordi ????️‍???? ゲイ (@jordisansn) February 2, 2020

A mí me pasó algo parecido, pero en el metro. Estaba entrando en el metro. Había unas barras para apoyarse, vacío. Entonces me apoye. Entra un chico, se iba a apoyar, pero después me ve, y prefiere cojeras de la barra a 2 metros de mi. Cuando me bajé del metro. Ese tío porfin se+ — Weiwei Lin❼ (@WeiweiLin20) February 3, 2020

Apoyó.

Es que la gente de verdad es retrasada o se la hace :c — Weiwei Lin❼ (@WeiweiLin20) February 3, 2020

Hoy estaba caminando con mis amigas por el centro de Vigo cuando nos cruzamos a un grupo de chavales blancos adolescentes. Al cruzarse conmigo, uno de ellos fingió un estornudo. No me hubiese molestado si no supiese que lo hizo porque soy china. — Lúa ???? (@luaagonzz) February 1, 2020

STOP PSYCHOSE - Restons lucides et respectueux vis-à-vis de la communauté asiatique svp ! #JeNeSuisPasUnVirus #CoronaVirus #StopAuxAmalgames pic.twitter.com/4sJmzfeUW7 — AJCF - Association des Jeunes Chinois de France (@ajcf_fr) January 29, 2020

Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle persone provenienti dalla Cina. Stop psicosi e allarmismi. Ascoltiamo solo indicazioni e pareri delle autorità sanitarie. #coronavirus pic.twitter.com/pyqH9fDMum — Virginia Raggi (@virginiaraggi) January 31, 2020

Para denunciar la xenofobia, varias personas de origen chino han subido a sus redes mensajes con la frase “no soy un virus” a la que se han sumado personas de diversos países.

El cantante Chenta Tsai Tseng ha compartido en su Instagram varias fotos de su participación en la Madrid Fashion Week. En las instantáneas se le puede ver posando con el lema "I'm not a Virus" pintado sobre su cuerpo.

El abogado Antonio Liu Yang también se ha sumado a la campaña. “Ante los actos de racismo que nos viene encima estamos replicando campañas que se están llevando fuera de España. La enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades. #NoSoyUnVirus es la campaña que estamos lanzando para combatir la desinformación sobre el #Coronavirus”, ha publicado en su cuenta de Twitter.

Ante los actos de racismo que nos viene encima estamos replicando campañas que se están llevando fuera de España. La enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades. #NoSoyUnVirus es la campaña que estamos lanzando para combatir la desinformación sobre el #Coronavirus. pic.twitter.com/15rPCQeqU1 — Antonio Liu Yang 刘洋 (@antonioliuyang) February 2, 2020

Como ellos, varias personas han publicado imágenes contra la xenofobia.

#NoSoyUnVirus #ImNotAVirus#JeNeSuisPasUnVirus Ánimos y apoyo. No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian: no es su culpa. Las personas chinas están tomando precauciones, como cualquier otra. pic.twitter.com/lJj4MonA2J — Paloma Ch (@chen_paloma) February 3, 2020