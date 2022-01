Ayuso avisa a Génova de que el congreso del PP de Madrid no debe aplazarse a pesar de posibles adelantos electorales

La tregua escenificada este lunes en el Partido Popular (PP) no ha servido para que los protagonistas dejen de responder a preguntas sobre la guerra interna que vive el partido. Hoy ha sido el turno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya rebajó el tono ante la dirección nacional de Génova, ha sido cuestionada por la fecha del congreso que debe renovar el partido a nivel regional. Es una de las claves del conflicto, puesto que la mandataria madrileña quiere que sea cuanto antes. Una situación que ya no va a producirse salvo giro inesperado, ya que la dirección de Pablo Casado quiere que sea en mayo o junio. Hoy, Ayuso ha lanzado una advertencia velada: el congreso no debe retrasarse más pese a un posible adelanto electoral en Andalucía.

"Desconozco la fecha. Ahora mismo hay elecciones en Castilla y León pero eso no ha impedido que se celebre el Congreso autonómico. Imagino que el resto de los congresos también seguirán con total normalidad", ha destacado Ayuso ante los medios de comunicación. En el horizonte, un posible adelanto electoral en Andalucía que según Juanma Moreno podría llegar en junio u octubre.

Si fuera la primera fecha, desde la Puerta del Sol temen que el calendario del congreso del PP madrileño se aplace aún más. Unas circunstancias excepcionales previstas en los estatutos que podrían dilatar aún más las intenciones de la presidenta madrileña.

Por eso llega esta advertencia y la comparación con Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco celebra este fin de semana en León su congreso autonómico que realmente servirá como primer gran acto de campaña para las elecciones del próximo 13 de febrero. Toda la plana mayor de Génova y el PP participará en el evento, Ayuso incluida. El presidente castellano-leonés ha puesto como ejemplo su gestión, especialmente durante las últimas semanas.

A la mandataria madrileña también se le ha preguntado por una información publicada hoy en El Español sobre una supuesta renuncia de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, a disputarle el liderazgo del partido. Ayuso no ha querido entrar en esa cuestión. "Siempre digo lo mismo, cuando se celebre me presentaré. Tengo gran ilusión por el proyecto", se ha limitado a decir.