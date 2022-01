Mañueco pone de ejemplo a Ayuso ante la presencia de García Egea: "Nos unen muchas cosas"

El año 2020 ha comenzado con fuerte ambiente electoral. La convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León realizada por Alfonso Fernández Mañueco ha copado la actualidad política en las últimas semanas. En este contexto, el presidente autonómico y candidato del Partido Popular (PP) tiene la intención de aumentar más aún su visibilidad, incluso fuera de su territorio. Su presencia en Madrid ha sido más frecuente de lo habitual últimamente. Un ejemplo claro ha tenido lugar la mañana de este lunes. Mañueco ha sido el encargado de presentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Y se ha deshecho en elogios hacia ella ante la presencia de la primera plana de la dirección nacional de Génova, Teo García Egea incluido.

La imagen del secretario general de los populares junto a Ayuso ha sido una de las más buscadas. Desde el estallido de la crisis interna en el PP, la mala relación entre García Egea y la mandataria madrileña ha sido uno de las claves. Incluso se ha desvelado que Ayuso lo tiene bloqueado en el Whatsapp, aunque ella lo achaca a cuestiones logísticas. Llevaban varios meses sin coincidir directamente. La plana mayor de Génova ha arropado hoy a Ayuso aunque ni Pablo Casado ni José Luis Martínez-Almeida han acudido por motivos de salud.

El líder castellano-leonés del PP ha puesto como ejemplo a Ayuso en su intervención. En la línea de la madrileña, ha querido contraponer su modelo al del Gobierno central. Para, ha dicho, "defender a las personas de las políticas de Pedro Sánchez". Mañueco lleva días usando referencias parecidas a las que hizo Ayuso el pasado 4 de mayo. "Sanchismo o futuro", ha repetido en varias ocasiones. "Nos unen muchas cosas", ha destacado también el dirigente de los populares. Mañueco ha usado como referencia las supuestas "maniobras" de Sánchez con Cs para desalojar a sus Gobiernos. Unas presuntas mociones de censura que ni fueron probadas en Madrid ni lo han sido ahora en Castilla y León.

Para Mañueco, Ayuso es el "modelo de éxito" del PP en la Comunidad de Madrid. "Probablemente sea porque da la cara, no se esconde, habla muy claro y también toma decisiones y es especialmente valiente y tiene una dedicación plena para Madrid y los madrileños", ha afirmado. "Me dicen que me estoy ayusizando, y eso es un halago", ha comentado también.

Por su parte, Ayuso, ha agradecido la presencia de todos los integrantes del partido y ha vuelto a cerrar filas con Casado. "Es la persona que va a liderar el cambio político en España. Este cambio es imparable, mi única labor va a ser estar al lado de Casado", ha destacado. Sobre Mañueco, ha deseado que llegue a la mayoría absoluta y que gobierne "en libertad sin tantas trabas".

Respecto a la crisis interna, cuestión que le han planteado en el turno de preguntas, le ha querido restar hierro al asunto, volviendo a agradecer a los integrantes de Génova su presencia. "Somos la alternativa política y no tenemos otra cosa que hacer que demostrar que tenemos el mejor partido". En todo caso, ha insistido en su intención de liderar el partido en Madrid. "Tengo una profunda ilusión por estar al frente del partido, cuando se convoque me presentaré", ha dicho.

Partido "unido y cohesionado"

Antes del acto, García Egea ha atendido a los medios de comunicación. Le han preguntado hasta en dos ocasiones por las relaciones con Ayuso, pero el secretario general ha esquivado el tema dedicando alabanzas tanto a ella como a Mañueco. "La relación que tenemos con todos los presidentes es muy buena. Entiendo que a nuestros adversarios les interesa que en el PP no haya la armonía necesaria para hacer frente a los ataques de la izquierda y de la falsa derecha. Quiero decirles a nuestros adversarios que los candidatos del PP son del PP. A muchos partidos les guatría tener presidentes como Mañueco o Ayuso. En ese intento van a intentar buscar cualquier tipo de enfrentamiento", ha explicado.

García Egea ha defendido que su partido está "unido y cohesionado". "Si quieren tener candidatos como ellos, les digo a los de Vox que se afilien al PP para ganar todas las elecciones que se convoquen desde este momento", ha insistido el dirigente de los populares.