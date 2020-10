La presidenta Isabel Díaz Ayuso está convencida de que el Gobierno "pretende anular la autonomía de Madrid" con la aplicación del estado de alarma en la región. La dirigente conservadora ha pedido en una comparecencia conjunta con el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luís Martínez-Almeida, el levantamiento del confinamiento perimetral y ha acusado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, de "imponer" dicha medida "sin ningún tipo de consenso".

A juicio de la presidenta madrileña, Sánchez quiere "imponer una determinada forma de pensar" para "arrinconar a todos lo que disentimos". "Dinamitar el estado de derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regímenes totalitarios", ha subrayado.

Tanto Ayuso como Almeida han defendido que el estado de alarma es un "atropello" que mantiene a los madrileños "secuestrados", en palabras del alcalde de Madrid. La presidenta ha anunciado que su Ejecutivo plantea recurrir el estado de alarma ante los tribunales, una medida que no contemplaba el líder del PP, Pablo Casado, cuando Público le preguntó la pasada semana.

Ayuso también ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de aplicar un "cambio de reglas inventado esta misma mañana" para justificar el mantenimiento del estado de alarma en nueve municipios de la región. El Gobierno autonómico defiende que gracias a sus medidas "están consiguiendo reducir las cifras de contagios", así como los datos de atención hospitalaria, "como reconoce la propia OMS".

Ciudadanos apuesta por mantener el estado de alarma

El otro socio de la coalición de Gobierno, Ciudadanos, sí es partidario de mantener el estado de alarma en la región. "Si se levanta el estado de alarma ahora mismo no tendríamos medidas de restricción en la Comunidad, y no podemos no tener medidas de restricción. Lo que hay que hacer es rehacer esa orden ministerial, ni más ni menos", ha explicado el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Cesar Zafra.

Sin embargo, para Ayuso la posición de Zafra -que comparte el vicepresidente Ignacio Aguado- no es mayoritaria en Ciudadanos. "Todo depende de a quien se le pregunte", ha dicho, y ha citado como ejemplo las palabras de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al tildar de "parche la chapuza del Gobierno".