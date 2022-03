Ayuso continúa su 'vendetta' contra Casado y Feijóo no dará un paso al frente hasta este miércoles

Cuatrocientos miembros del PP reunidos en un hotel de Madrid para parar la crisis del partido: habló Casado y le respondió Ayuso, dentro y fuera. Él ha presumido de tener la "conciencia tranquila" y ella pidió la expulsión del partido de quienes hayan formado parte de la que considera una campaña contra su gobierno y su familia. La Junta Directiva Nacional del PP ha evidenciado que, lejos de firmar la paz, quienes fueran grandes amigos solo comparten ahora su apoyo a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. El líder gallego se reunirá este miércoles con el PP de Galicia para decidir definitivamente su futuro.

"Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta", ha dicho Isabel Díaz Ayuso frente a sus compañeros del Partido Popular. "No me han podido dar un trato más infame". "Nunca había visto estas prácticas y no creo en las heridas cerradas en falso. Y por eso, lo que sí que pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle". "Desde mi casa se ha hecho lo imposible por echarme de la política y destruirme en lo personal". Son solo algunas de las otras frases que ha pronunciado la presidenta madrileña.

Su intervención llegó después de que Pablo Casado entonase un sutil mea culpa pidiendo perdón por los errores cometidos poco después de presumir de "conciencia tranquila y sin remordimientos". También él le reprochó al PP una "reacción que siento que no merecía", lamentó.



Con ambiente de despedida, esta ha sido la última Junta Directiva para Pablo Casado como presidente del PP. Poco más de una hora en la que también tomaron la palabra otros dirigentes como José Antonio Monago, presidente del PP en Extremadura, Cayetana Álvarez de Toledo, Ignacio Cosidó, Carlos Izquierdo o Paco Núñez, presidente en Castilla y La Mancha.



1 y 2 de abril, en Sevilla

Hubo tiempo para reproches y para atar los cabos del congreso extraordinario que pondrá oficialmente fin a la era Casado, la finalidad última con la que se había convocado a la Junta. El partido ha acordado este martes convocar el congreso para los días 1 y 2 de abril en Sevilla. Los candidatos a presidir el PP deberán presentar su precandidatura entre el 8 de marzo y hasta las 20:00 horas del día 9 de marzo.

El partido sigue conjurado para coronar a Alberto Núñez Feijóo y, salvo sorpresas, todos los dirigentes populares descartan una candidatura alternativa a la suya. El presidente de la Xunta ha convocado este miércoles a las 17:30 a la Junta Directiva del PP de Galicia para hablar de su futuro. "Vamos a hablar con el PP, vamos a ver desde Galicia como podemos ayudar y como podemos comprometernos y una vez que escuche a mis compañeros yo me dirigiré al PP de Galicia y con ellos, y a través de ellos, a todos los compañeros del PP de España", anunció Núñez Feijóo. Asegura que anunciará su decisión "donde corresponde".

Sobre el cruce de acusaciones entre Ayuso y Casado, Feijóo, que no intervino en la Junta, se pone del lado de la presidenta madrileña. "Es la presidenta del PP y por consiguiente es una persona honorable que vamos a defender porque creemos en su honorabilidad y no nos presenta dudas su honorabilidad", zanjó el que, previsiblemente, será el próximo presidente de la formación conservadora. "Creo en ti, Alberto", le había dicho pocos minutos antes Ayuso.

El órgano de dirección del Partido Popular también ha aprobado que sea Esteban González Pons el presidente del Comité Organizador del congreso extraordinario. El secretario será Juan Carlos Vera. Hasta el próximo mes de abril Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso, asume la coordinación general del partido, tal y como se acordó la semana pasada.