Pablo Casado, ante su partido: "Siento que no merezco la reacción que he sufrido"

Casado reaparece ante su partido. "Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración", asegura el todavía presidente del PP. "Siento la reacción que he tenido que sufrir, inédita, que siento que no merezco y que no merecería ninguno de vosotros", lamenta el líder conservador frente a la cúpula del partido, reunida este martes en la Junta Directiva Nacional. Confirma también que apoyará la candidatura de Núñez Feijóo.



La de este martes era una cita importante para Pablo Casado, en silencio desde hace una semana. "Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que hayan sufrido nuestros militantes y votantes", ha reconocido frente a los 400 dirigentes del PP que asisten a la Junta Directiva Nacional. Después de esta disculpa llegó el mensaje a quienes le dieron la espalda: "A la mayoría que estáis aquí os propuse como candidatos", recordó.

Casado también ha aprovechado su intervención para apoyar sin tapujos a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. El político gallego sigue sin confirmar si dará o no el paso, pero Pablo Casado le promete "lealtad y amistad" en la decisión que tome. El todavía presidente del partido asegura que es lo mismo que ha recibido de Feijóo en los últimos cuatro años. Ha descartado así una candidatura alternativa a la de Alberto Núñez Feijó en el congreso extraordinario que se celebrará los 2 y 3 de abril.

Conocedor de que le queda solo un mes a los mandos de Génova, Pablo Casado ha hecho un breve balance de su dirección frente a los suyos y destacado la estrategia para hundir electoralmente a Ciudadanos. "Conseguimos absorber a nuestro adversario electoral", presume. Reconoce que su proyecto se queda "inacabado" y que "la irrupción del populismo", dijo sobre Vox, le "obligó a luchar por la reunificación de nuestro espacio".

La Junta Directiva Nacional, que reúne durante este martes en un hotel de Madrid a alrededor de 400 dirigentes del Partido Popular, pone en marcha el calendario para el relevo de Casado al frente de la formación conservadora. Como presidente del partido su intervención ha sido la primera y la única que se hace en público. Después de él ha intervenido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.