Ayuso convierte su cerrazón con EH Bildu en un choque de trenes dentro del PP

Isabel Díaz Ayuso ha convertido a ETA en su tema central de campaña aún a costa de reventar la postura estatal del Partido Popular. Génova pretendía estirar la polémica por las listas electorales de EH Bildu poniendo el foco en los pactos del Gobierno con la coalición abertzale, pero sin reabrir el debate sobre la ilegalización, lo que el Tribunal Constitucional zanjó hace más de una década. "Nosotros vamos a mantenernos en posiciones serias. En campaña, brindis al sol los justos", aseguraban este miércoles fuentes del entorno más próximo a Alberto Núñez Feijóo.



A la mañana siguiente, Ayuso respondía. "Sí que hay mecanismos para poder, por lo menos, sopesarlo. Creo que por lo menos habría que valorarlo(...) Yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo", dijo este jueves en un desayuno informativo ante la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que escuchaba cómo Ayuso enmendaba la postura de Génova. El "brindis al sol" es ya el brindis de Sol.



Pero la presidenta madrileña fue a más e hizo una afirmación que perseguiría —para su incomodidad— a la plana mayor del partido durante toda la jornada: "ETA está viva y vive de nuestro dinero". El 20 de octubre de 2011 la banda terrorista ETA anunció el "cese definitivo" de su actividad poniendo fin a más de cuatro décadas de violencia.

El equipo de Núñez Feijóo no quiere pronunciarse sobre las declaraciones de Díaz Ayuso. Tampoco quiso hacerlo Gamarra, que dio una rueda de prensa en el Congreso pocas horas después en la que esquivó hasta en cuatro ocasiones rectificar o suscribir a la presidenta de la Comunidad. Tuvo que ser Borja Sémper, portavoz nacional del PP y una de las voces más autorizadas del partido en este asunto —nacido en Irún (País Vasco), Sémper vivió los años más duros del terrorismo en primera línea política y fue objetivo de ETA—, quien devolviese a Ayuso al presente de forma tajante: "La democracia española derrotó a ETA".

"Cuando escuchen a un dirigente político que dice que ETA sigue viva, debe de saber que en nueve de cada diez casos nunca estuvo por aquí cuando nos mataban"

Es habitual que Sémper remita a un documental que realizó hace dos años junto a su amigo Eduardo Madina (exdiputado socialista) para conocer su opinión sobre el final de ETA. En un momento del cortometraje el dirigente popular dice esto: "Desde determinados sectores se intenta proyectar una sombra de duda, de sospecha, de cuestionamiento... Esta historia de que ETA no ha sido derrotada todavía. Bueno, yo querría que no nos robaran ese momento en el que el mito de la imbatibilidad de ETA había caído definitivamente".

"Cuando escuchen a un dirigente político que dice que ETA ganó o que sigue viva, que es mentira que se derrotara y ganaran los buenos, debe de saber que en nueve de cada diez casos ese político que lo dice nunca estuvo por aquí cuando nos mataban", reflexiona Madina, en esa misma conversación. Sémper asiente.

La ilegalización de EH Bildu, el brindis de Sol

Fuentes del entorno de la presidenta madrileña encuadran el choque dentro de la normalidad y defienden su independencia —"más que demostrada", subrayan— para dar su opinión: "No puede medir sus intervenciones" pensando en si generarán o no un choque con la dirección de Feijóo, responden a este periódico.

Lo cierto es que el ruido provocado por una Díaz Ayuso discordante — que es ya un hilo musical constante en el PP— ha desbaratado la ofensiva de Génova contra el Gobierno a través de EH Bildu. Por eso, Sémper ha pedido este jueves "reenfocar" el debate. Es decir, sacarlo de su propio tablero para devolverlo al del PSOE. No será sencillo porque la dirigente madrileña no cejará en su empeño de pedir la ilegalización de EH Bildu. Con el artículo 11.c. de la Ley de Partidos en la mano "se puede y se debe", dicen, desautorizando la postura oficial de Génova.

En la Puerta del Sol defienden que así se lo traslada su equipo jurídico, en contra de lo que la dirección del partido dice que le transmite el suyo. "Nuestros servicios jurídicos lo han estudiado y lo que dicen es que no se incurre en ese supuesto", aseguró Cuca Gamarra este jueves. Génova y Sol no han hablado en las últimas horas y la opinión de Génova, por boca de Sémper, no puede ser más distinta: "Aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones".



La competición con Vox por la absoluta

Hay, sin embargo, una idea que ambos equipos comparten en este momento: al PP le viene bien "nacionalizar" la campaña para el 28M. Eso es precisamente lo que está haciendo Díaz Ayuso, que ha encontrado en las listas de EH Bildu un filón. Tanto es así que, en su minuto de oro del debate a cinco emitido en Telemadrid el pasado martes, aseguró que en el próximo súper domingo electoral los madrileños decidirían entre ella o "votar a ETA".



Ayuso está en su propia pelea por la mayoría absoluta —un éxito que la blindaría también como baronesa del PP— y en esa carrera mira siempre a su derecha: solo Vox ha pedido (antes que Ayuso) la ilegalización de EH Bildu.

En la Puerta del Sol defienden que no hay intereses electoralistas detrás del discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que fue la coalición abertzale quien metió el tema en campaña. Sí son responsables, sin embargo, de cuánto estiran la polémica y hasta dónde. Ayuso, coincidiendo con el ecuador de la campaña, estará el sábado en Bilbao para dar un mitin. A más de 400 kilómetros del territorio que pretende presidir. Hablará de ETA, claro.