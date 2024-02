Ayuso, sobre su decisión de no trasladar a los ancianos a hospitales en la pandemia: "No se salvaban en ningún sitio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de las críticas por su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia con unas declaraciones que, a buen seguro, le perseguirán.

"Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", ha aseverado Ayuso en la Asamblea regional.

La polémica respuesta de la presidenta se ha producido después de que Manuela Bergerot, de Más Madrid, afirmara que los "protocolos de la vergüenza" condenaron a morir a "miles de mayores sin ir al hospital" y leyera en el hemiciclo parte de las actas de la Policía Municipal de los primeros meses de la pandemia en las que se afirma que si se hubiera derivado "a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecidos".

"Responda, presidenta, si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos", ha cuestionado Bergerot.

Ante ello, Ayuso ha sacado pecho de gestión de la pandemia y ha recordado a Bergerot que las primeras decisiones, las "más importantes", se hicieron "con todos delante, porque eso es democracia". "Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada", ha expuesto.

