Ayuso planta a Sánchez en Moncloa contra el criterio de Feijóo y el resto de barones del PP

Isabel Díaz Ayuso no acudirá a la reunión bilateral con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa porque "se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno" y porque el presidente del Gobierno "difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas" la semana pasada.

En un comunicado emitido este lunes a primera hora de la mañana por el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se explica que el equipo de Sánchez se puso en contacto con Sol el pasado viernes 18 de octubre para convocar a Ayuso a una visita a La Moncloa el próximo viernes 25 de octubre. "Se ha comunicado que la presidenta declina esta visita", zanja el escrito.

Ayuso culmina así su amenaza de las últimas semanas y rompe con el criterio generalizado tanto de la dirección nacional del PP como del resto de barones del partido, que han acudido sin reparos a las reuniones con Sánchez. Incluso Alberto Núñez Feijóo fue muy claro al respecto: "Yo acudí a todas las reuniones que tuve. Con Zapatero, Rajoy y Sánchez. Un presidente de una comunidad no elige al presidente del Gobierno que le toca. Por tanto, no veo ningún riesgo al respecto. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, creo que comete un error", manifestó el mes pasado en una entrevista en el diario El Mundo.

