Ayuso quiere el control de Madrid y se postula como presidenta del PP regional

Órdago de Isabel Díaz Ayuso, que se ha postulado este viernes para la presidencia regional de su partido. La dirigente autonómica quiere controlar Madrid, porque entiende que si manda en la Real Casa de Correos también debe hacerlo en su propia casa, como ya había sucedido con Esperanza Aguirre. Ahora, en cambio, mientras ella es presidenta de la Comunidad, Pío García Escudero lleva las riendas de la formación política, aunque de forma interina, tras la salida de Cristina Cifuentes.

Su intención, ha dicho este viernes en Toledo, es "devolver la normalidad" al partido, pues según ella el PP de Madrid es el único que no está liderado por un presidente autonómico. Respaldo, asegura, no le falta. "Por los mensajes que me llegan, cuento con el apoyo necesario", aseguró tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, para coordinar actuaciones en materia de transportes y sanidad.

Sabe que tiene enfrente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien el líder nacional del partido, Pablo Casado, ha metido en la lucha por el liderazgo del PP regional. No obstante —y pese a que el propio Almeida ha llegado a apostar por una tercera vía: ni él ni ella, sino una personalidad de consenso—, Ayuso se ha encargado de apagar el fuego provocado por su propio órdago con señales de humo: si ella fuese la elegida, el alcalde "va a tener todas las manos libres para hacer el excelente trabajo que está realizando".

Almeida, en cambio, no ha confirmado ni descartado si le disputará la carrera por el liderazgo madrileño a Ayuso después de que Pablo Casado lo situase en la parrilla de salida. Así, el líder nacional llegó a declarar el pasado martes que en la comunidad hay "dos militantes muy cualificados" y con "mucho peso" en la elección de la persona que ocupará la presidencia regional, en clara referencia a Almeida, aunque Casado no se posicionó ni a favor de él ni de ella.

Sí lo hizo Teodoro García Egea en junio, cuando en una entrevista en TVE reconoció que si tuviese que votar como afiliado en el congreso del PP madrileño apoyaría a Ayuso, un "referente de primer orden" en su partido que "en dos años ha conseguido darle la vuelta a la tortilla". Su postura, antes de que se manifestase Casado, reflejaba su preferencia por la presidenta autonómica y desbancaba a la actual la secretaria general del PP madrileño, Ana Camíns.



Mientras se comienzan a desvelar los candidatos en la pugna por el control del partido, se ha sabido que Ayuso prepara una gira por Estados Unidos en la última semana de septiembre, coincidiendo con la Convención Nacional del PP. El objetivo, según La Razón, sería posicionar a la región entre inversores y otros referentes del país, así como potenciar la marca Madrid. No obstante, ha dejado claro que "hará todo lo posible" para llegar al acto final del cónclave, que tendrá lugar en la Plaza de Toros.