Ayuso responde a Casado y le reta a que presente pruebas contra ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondía minutos después de la entrevista de Pablo Casado en la cadena COPE en los micrófonos de la misma emisora. "¿Cómo saben que hay una comisión y yo no?", afea al líder del PP, quien le había acusado previamente de montaje y había negado que el dossier sobre el contrato maniobrado por el hermano Díaz Ayuso se lo hubiera facilitado Moncloa.

La presidenta "no cree" que la comisión para su hermano fuera de 280.000 euros. "Tiene derecho a ganarse la vida en un sector en el que lleva trabajando más de 25 años", ha defendido a su familiar.

"Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es honrado", ha criticado a Génova, añadiendo: "Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende".

Por todo ello, Ayuso reta a Casado y a la dirección nacional del PP a que presenten pruebas contra ella. "Las relaciones comerciales entre particulares no es ilegal y es algo ajeno a la administración", asegura.