Casado acusa a Ayuso de montaje y niega que Moncloa filtrara el dossier sobre su hermano

Pablo Casado acusa a Isabel Díaz Ayuso de estar "alargando un montaje" para no dar explicaciones sobre el beneficio de casi 300.000 euros en comisiones que habría obtenido su hermano gracias a la adjudicación de un contrato por parte de la Comunidad de Madrid. "Una comisión de ese importe puede inducir a que ha habido una influencia real", señala Casado.



En una entrevista concedida a la cadena COPE, su primera aparición desde que estalló la guerra abierta en el seno de su partido, el líder del PP niega también que el dossier sobre la presidenta madrileña, del que habló la propia Ayuso, se filtrara desde Moncloa.



El relato de Pablo Casado es el mismo que ofreció este jueves el secretario general del partido, Teodoro García Egea. La versión de Génova es que el PP recibe la información sobre el cobro de comisiones del hermano de Ayuso en septiembre y que es entonces cuando Casado le pide, personalmente, explicaciones a la presidenta. El líder popular se niega a revelar cómo reciben en esa información en el partido.

Un "montaje" para no hablar del contrato

Lo que sucede a partir de ahí es, en sus palabras, "estrambótico". Díaz Ayuso no solo no colabora con la dirección nacional del PP aclarando cómo y porqué se adjudicó ese contrato, sino que, según el presidente popular, inicia una "campaña de desprestigio y difamaciones" contra él.

"Nunca la he acusado de nada, simplemente le he pedido información deseando que la pueda aportar", ha repetido Casado en varias ocasiones. El presidente del PP insiste en que esta situación se podría haber evitado si Díaz Ayuso hubiera dado "en privado" las explicaciones necesarias al partido. Algo que, hasta el momento, no ha sucedido.

¿Cómo ha llegado el PP a esta situación? Según Casado "se está alargando un montaje para no hablar de lo que yo en privado he intentado recabar". Es decir, Díaz Ayuso habría filtrado la contratación del supuesto detective para investigarla, y la elaboración de un dossier sobre ella, para evitar que se indague en las irregularidades de la adjudicación de ese contrato.

Llamada de Casado a Moncloa

Pablo Casado también niega que fuera Moncloa quien puso al PP sobre la pista de las informaciones sobre Díaz Ayuso. Según el líder popular, la presidenta madrileña le escribe un mensaje en el que le comunica que desde la Moncloa le han confirmado que el dossier que circula sobre ella sale de Génova. Es entonces cuando Casado llama al Ministerio de la Presidencia. "Nos dicen que es directamente falso", señala.

"Que yo tenga que llamar al Ministerio de la Presidencia para descartar una información falsa que me pasa una presidenta de mi partido es algo surrealista", lamenta Pablo Casado.

Niega la contratación de un detective

El líder popular niega también la contratación de ningún detective privado para investigar a Isabel Díaz Ayuso. "¿Y si al detective le ha contratado otra persona para que diga esto? ¿Y si es otro señuelo?", se pregunta Casado.

Sobre la dimisión de Ángel Carromero, mano derecha de Almeida y señalado como el responsable de la investigación en paralelo a Ayuso, el presidente del PP asegura que lo hace "para no comprometer" al ayuntamiento de Madrid

"Triste y decepcionado"

Pablo Casado ha tardado más de 24 horas en dar explicaciones después de que en la noche del miércoles estallase esta guerra abierta dentro del Partido Popular y reconoce sentirse "triste y decepcionado". "Nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo, pero creo que tengo derecho a velar por la organización política que presido", asegura.

¿Cómo se va a solucionar? Según Casado "se puede resolver hoy mismo arrojando transparencia, principios y ejemplaridad", aunque el partido ya ha abierto un expediente informativo contra la presidenta. Se trata de un paso previo al expediente disciplinario que podría terminar con su expulsión del PP.

"En base a los Estatutos no se puede calumniar y difamar a un compañero de partido como se hizo ayer", zanja Pablo Casado.