Los barones del PP dejan sola a Ayuso en su negativa a cancelar las cenas de Navidad

A diez días de la Navidad, la interna del Partido Popular (PP) está lejos de ser conciliadora, como se supone en estas fechas. Todo lo contrario. La decisión de la dirección estatal de Génova de recomendar cancelar las cenas navideñas del partido ha desatado una nueva rebelión por parte de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha vuelto a contradecir aquí a su líder, Pablo Casado. En esta ocasión por la gestión del coronavirus, de la que ha hecho bandera la mandataria madrileña desde el comienzo de la pandemia. Los ecos del conflicto, nuevamente, han llegado a otros territorios. Y, como en otras ocasiones, los barones han vuelto a dejar sola a Ayuso en sus críticas a Casado.

Ayer miércoles entraron en escena dos de los líderes territoriales del partido de relevancia. Se trata de Fernando López Miras, presidente de Murcia, y de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Ambos compartieron un acto sobre financiación autonómica organizado por el periódico La Razón. Obviamente apareció el tema de las cenas navideñas.

El primero en abrir fuego fue el dirigente murciano, muy cercano al secretario general Teo García Egea y, por tanto, a Casado. Fue al comienzo de su intervención, que decidió realizar con mascarilla puesta. "Les voy a pedir disculpas. Saben que la gestión de la pandemia en Murcia ha sido siempre prudente, responsable, siguiendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Poder decir que Murcia es la Comunidad Autónoma con menor tasa de mortalidad de la península es un valor. Y si me contagiase, tendría que estar en cuarentena y no podría ejercer la libertad que me permite ser murciano (...) Por tanto, es importante contagiarse para ser libres", remató.

Sus palabras son una clara referencia, con tono irónico, al discurso de Ayuso sobre la "libertad" que tanto ha usado durante su mandato al frente de la Comunidad de Madrid. El propio García Egea también usó este martes la referencia al concepto, señalando que los populares hacen bandera de la libertad "en Madrid, en Castilla y León, en Murcia y en toda España".

Mañueco, por su parte, no fue tan mordaz como su compañero de filas. Pero sí confirmó un asunto que concuerda con la estrategia de la dirección nacional de los populares. "Antes de que se tomara una decisión por parte de Génova, el PP de Castilla y León habíamos tomado una decisión de similares características", dijo. Además, aseguró sobre las cenas navideñas que "cada uno tiene que actuar en función de sus responsabilidades". Eso sí, ha pedido prudencia y "tener tranquilidad en este tipo de situaciones.

Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno no se ha pronunciado directamente sobre el asunto. En Génova si pusieron a principios de semana su ejemplo, al haber cancelado antes de la carta de la dirección algunos eventos masivos en la región. Pero sí comentó el tema la mano derecha de Moreno, Elías Bendodo, consejero de Presidencia. Confirmó también que no harían cena de Navidad tras la "recomendación con buen criterio" de la dirección del PP. "Nosotros somos leales con nuestros jefes", señaló, en una referencia también a la rebelión desatada en Madrid.

"Nosotros somos leales con nuestros jefes", dijo la mano derecha de Juanma Moreno en Andalucía

Tampoco celebrará cenas navideñas el PP de Galicia, tal y como confirmó el propio Alberto Nuñez Feijóo este jueves. La alineación con Génova es también clara, aunque en su caso sí valoraron en hacerlas hasta hace unos días. El dirigente gallego considera "muy sorprendente" el conflicto creado y el "ruido" sobre este tema. A su vez, ha pedido "prudencia", una palabra que concuerda con el mensaje político que quiere lanzar el partido a nivel nacional ante la pandemia.

No es la primera vez que los barones se alejan de Ayuso. Lo hicieron ya con la propia gestión de la pandemia. Las restricciones impuestas en otras comunidades distaron mucho de la flexibilidad impuesta en Madrid. Tampoco les sentó bien el excesivo protagonismo en la Convención Nacional, donde eclipsó completamente a su líder. Paradójicamente, sobre liderar el PP en Madrid no han podido confrontar directamente porque ellos lideran sus partidos a la vez que son presidentes autonómicos. De hecho, han dicho en algunas ocasiones que consideran "lógico" que se presente al Congreso regional. En la Puerta del Sol ponen este ejemplo como argumento a su favor de liderar el PP de Madrid.

Algunas voces cercanas a la cúpula nacional del PP califican la actitud de Ayuso como "irresponsable". "Se ha metido en una locura de disputa en la que ya le da todo igual. Lo que no puede ser es que ella se crea que va a salvar España o algo así y el resto no", destaca una de las fuentes consultadas por Público. "Las cosas hay que hacerlas con sentido común, no debería tener más historia este asunto", zanja otro dirigente consultado.

Un contagio en el PP tras una cena con la presidenta

Por si fuera poco el revuelo generado, este jueves se aireó también el contagio de un concejal popular de Arganda del Rey. Esta persona estuvo el pasado viernes en una cena del partido en dicha localidad. Un evento al que también acudió Ayuso. No se han confirmado públicamente más casos ni si el contagio ocurrió en la cena.

"Desconozco toda la información, de dimes y diretes, de Whatsapp, de cotilleos en torno, simplemente, a un caso positivo, que habrá más, imagino, y no solo aquí, en cualquier sitio. Creo que hacer un circo de cada contagio no nos sirve de nada", dijo Ayuso sobre este caso. "Es una persona con la que ni siquiera recuerdo haber estado cerca", añadió.

"Parece que cuando hay una persona positiva ya tiene que haber el caos. Todos los protocolos sanitarios funcionan con total normalidad siempre en estos casos, tanto es así que todos los contactos estrechos de este concejal, según me comunicaban ayer desde el Grupo Municipal, se hicieron PCR y no había ningún problema. Nadie había dado positivo". Ayuso insistió con su discurso para "ser coherente con la estrategia" que ha seguido. En su opinión, ha consistido en defender "la salud, la economía y la libertad a partes iguales". En Génova y en el resto del partido, que también alabó su gestión, parece que ahora han cambiado de opinión tras surgir el conflicto interno.