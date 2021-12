Ayuso reaviva su guerra con Casado por la gestión del coronavirus

No hay tregua navideña en el Partido Popular (PP). Todo lo contrario. Y es que las habituales cenas de Navidad en el partido han vuelto a reavivar la guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional de Génova que lidera Pablo Casado. Este lunes, la mandataria madrileña lo ha dejado negro sobre blanco en declaraciones públicas. La nueva rebelión de Ayuso contra las cancelaciones de estos eventos se enmarca además en la defensa a ultranza de su gestión de la pandemia de coronavirus. No es la primera vez que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se diferencia con las posiciones de sus compañeros de partido.

Fue el pasado viernes por la tarde cuando se conoció una circular remitida por por el secretario de Organización, Alberto Casero, en la que pedía "máxima prudencia y cautela". "Teniendo en cuenta el incremento de la tasa de contagios por covid-19 en toda España, que vuelve a situarnos en un nivel alto de riesgo, y con la intención de mostrar la máxima prudencia y cautela al respecto, desde la Dirección Nacional del partido recomendamos suspender las celebraciones navideñas previstas", destacaba.

Curiosamente, ese mismo viernes Ayuso participaba en dos cenas navideñas del PP, en el distrito de Latina de la capital y la localidad de Rivas Vaciamadrid. En la primera de ellas, sin hacer referencia directa a Génova, señaló esto durante su intervención: "¿Cómo se os ocurre dejar los bares abiertos? Hay que cerrarlo todo, hay que prohibirlo todo, hay que dirigirlo todo… no, no, es que la vida no va por ahí". Un mensaje y un corte de vídeo fueron enviados por su equipo al filo de las 21 horas, pocas horas después de conocerse las recomendaciones de la dirección nacional del PP.

Fue durante el fin de semana, según han confirmado diferentes fuentes a este medio, cuando la dirección actual del PP de Madrid tomó la decisión de cancelar los eventos previstos. Oficialmente la comunicación ha llegado la mañana del lunes. Desde el "ayusismo" manifiestan su rechazo y lo enmarcan en un intento de que la presidenta no tenga un "baño de masas" con la militancia, según ha confirmado este medio.

Ayuso no llegó a ese punto en sus declaraciones ante los medios. Pero no dudó en cuestionar duramente la decisión de su partido. "Quiero lanzar un mensaje muy claro. Ayer se celebró un partido en el Bernabeu con 60.000 personas, con presencia incluso de la ministra de Sanidad. Esta semana seguirán los conciertos en el Wizink Center. La presión hospitalaria en Madrid sigue con total normalidad. La situación ante la pandemia en Madrid sigue siendo de total normalidad. Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan su vida normal", dijo. Para la presidenta, "no hay motivos para cancelaciones, generando caos y señalando siempre a los mismos", pidiendo "dejar de señalar a a bares y restaurantes". "En definitiva, queremos seguir en Madrid con normalidad", ha añadido, incidiendo en que "no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones".

Desde Génova, según señalan fuentes de la dirección a Público, explican que en algunos lugares ya se estaban cancelando cenas antes de la comunicación del pasado viernes, como en Málaga donde había prevista un evento con 400 personas. En este sentido, muchas organizaciones territoriales les pidieron un protocolo, por lo que Génova decidió hacer una "recomendación". Entran entonces las estructuras territoriales, que son las que toman decisiones. "El PP de Canarias, Baleares o La Rioja dieron enseguida las gracias a Génova por hacer esa indicación", recuerdan estas fuentes.

"No vamos entrar en confrontación", repiten desde Génova. "Un suplemento de prudencia y responsabilidad es el mensaje que lanzamos desde el partido en términos políticos", añaden. El PP de Aragón tiene previsto celebrar su Congreso este fin de semana. Algo que según decían en la dirección del PP se "hará de la forma más segura". Los populares no ven contradicción entre la cancelación de las cenas y el cónclave, donde se puede mantener la mascarilla de forma mucho más prolongada. De hecho, se ha optado por reducir los actos al máximo, acotando el programa a un solo día en lugar de a los dos previstos inicialmente.

Desde Génova insisten en mandar un mensaje de "prudencia" por los contagios y rechazan que haya motivos políticos en las cancelaciones

El PP ha querido remarcar su "defensa" de la hostelería y no encuadra la decisión tomada como un ataque al sector. "La hostelería no es culpable", dicen. Al mismo tiempo reconocen que a algunas empresas las cancelaciones les pueden suponer un "agujero económico". Pero insisten en que es mejor la "prudencia" en estos momentos. "No sé lo que ha dicho la presidenta, estuve con ella el viernes y no me dijo nada. Hemos visto cómo se suspendían cenas en empresas grandes y medianas. Es una cuestión de prudencia", destacó por su parte en público Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Política Sectorial del PP, en rueda de prensa.

Críticas a la "irresponsabilidad" de la presidenta

"El PP está lleno de gente mayor y mucha de esa gente nos estaba llamando con preocupación por las cenas", justifican a Público fuentes del PP de Madrid cercanas a Génova y Casado. Consideran estas fuentes que las declaraciones de Ayuso están "fuera de lugar" y son una " absoluta irresponsabilidad".

Del mismo modo, niegan categóricamente que detrás de la decisión se escondan motivos políticos, en un marco donde ambos sectores han empezado a hacer sus cálculos electorales con la militancia. "Necesitan cualquier excusa para criticar", apuntan al respecto. "¿Cancelamos las cenas en toda España solo para que Ayuso no se junte con la militancia? Es absurdo", añade otra de las fuentes consultadas.

Por su parte, otro de los protagonistas de la disputa interna, el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, se posicionó del lado de Génova. "Desconozco lo que dicen las fuentes cercanas en el entorno de la presidenta Díaz Ayuso, pero insisto, de verdad, que lo único que estoy diciendo es que al margen de que se comparta o no la decisión parece que es una decisión razonable" en la coyuntura pandémica actual, dijo. "No necesita las cenas de navidad, con todo el respeto para ella, no me traten de meter en una polémica, para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular", añadió al respecto.



Diferencia de gestión en pandemia

La oposición del PP durante la gestión pandemia ha sido dura en prácticamente todo momento. Los populares siguen reclamando una "ley de pandemias" y considera que por ello "la gente está bastante desconcertad". Casado ha criticado muchas de las decisiones tomadas por el Gobierno. Pero Ayuso ha llevado esa oposición un paso más allá, al cuerpo a cuerpo con Sánchez.

La Comunidad de Madrid fue la única región donde los establecimientos hosteleros no cerraron por completo en ningún momento de la pandemia, a excepción de la primera ola. Ayuso se desmarcó en varios momentos de las decisiones consensuadas también en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP como Galicia, Andalucía, Murcia o Castilla y León. Especialmente crítica fue Ayuso con los cierres perimetrales, que siempre rechazó. Las restricciones también fueron un foco de discusión con Cs, su socio de Gobierno hasta el pasado mes de mayo. Llegó a desautorizar a su vicepresidente, Ignacio Aguado, en varias ocasiones.

La idea de defensa de su modelo de gestión pandémica por encima de todo, y de todos, la transmitió también Ayuso en sus declaraciones públicas. "Hace falta una Dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad y del PP de Madrid para evitar incurrir en contradicciones", dijo. Una nueva advertencia para que el cónclave madrileño para renovar el partido, que ella quiere liderar, se celebre cuanto antes.