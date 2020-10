No es la primera vez que ocurre en la pandemia. Cuando una comunidad autónoma toma una medida importante se produce una cadena y otros Gobiernos van sumándose a la decisión. Ocurrió, por ejemplo, con el uso obligatorio de las mascarillas en las calles o la prohibición de fumar en espacios públicos si no hay distancia de seguridad. Ante el puente de Todos los Santos, está ocurriendo esto con los cierres perimetrales.

La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha vuelto a destacar por ir a la contra y retar al Gobierno cerrando la región solo por días. En el decreto del estado de alarma se indica que los cierres deben ser por siete días, pero fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que el Ministerio de Sanidad les informó de que no hay necesidad de que el confinamiento sea continuado.

Repasamos en Público las restricciones de movilidad que se ha tomado en cada comunidad autónoma hasta este jueves.

Andalucía: El Gobierno andaluz ha decretado el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre. Además, tampoco se permite la movilidad en las provincias de Sevilla, Granada y Jaén, así como a los municipios englobados dentro de los distritos sanitarios de la Sierra de Cádiz y Jerez-Costa Noroeste en la provincia gaditana; la Vega de Antequera en Málaga y el distrito Córdoba-Sur. El confinamiento perimetral entra en vigor a las 24.00 horas del viernes 30 de octubre y estará vigente hasta las 24.00 horas del 9 de noviembre. El 'toque de queda' está entre las 23:00 y las 06:00 y se ha establecido el cierre de los bares y restaurantes a las 22:30.



Aragón: Decretó el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de la medianoche del jueves 27 de octubre. También confinamiento de toda la comunidad con respecto al resto de España. Todo el territorio está en el nivel de alerta 3: reuniones limitadas a seis personas y los aforos con carácter general al 25% —salvo en tiendas de alimentación, que se fija en el 50%— así como prohibir el consumo en el interior de los locales de hostelería.



Asturias: Hay cierres perimetrales de las tres grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, y cierre perimetral de toda la comunidad con respecto al resto de España. Se limita a seis personas el máximo de los grupos ya sea en casas, siempre que no se trate de convivientes. El cierre de la actividad comercial es a las 22:00 horas y de los locales de hostelería a las 23:00 horas. Las empresas y las Administraciones públicas facilitarán el teletrabajo como forma prioritaria de organización del trabajo.

Cantabria: Hay cierre perimetral e interno. Es decir, ni se puede salir ni entrar de la región ni de los municipios dentro de la comunidad. También hay limitación de las reuniones sociales, de amigos y familiares a grupos de un máximo de seis personas. El cierre de los locales de hostelería y restauración a las 23.00 horas y el toque de queda desde las 00:00 a las 06:00 horas.

Castilla-La Mancha: Castilla-La Mancha ha anunciado el cierre perimetral de la región este miércoles tras una reunión con Madrid y Castilla y León. Entra en vigor este viernes 30 de octubre y durará 15 días. Hay toque de queda de 23 a 6 horas y limitación de las reuniones a un máximo de seis personas. Hay, además, restricciones en la mayor parte de las provincias cuentan con algún tipo de restricción en distintos "niveles de alerta". Afectan a más de cien municipios con restricciones de cierres de la actividad comercial.

Castilla y León: De momento, se ha cerrado la comunidad a partir de este viernes. Estará en vigor desde el 30 de octubre a las 14:00 horas hasta el 9 de noviembre a las 14:00 horas. Además, se está estudiando confinar también todos los municipios. Las reuniones están limitadas a seis personas y han implantado el toque de queda más restrictivo: desde las 22 horas hasta las siete de la mañana.

Catalunya: El Govern de la Generalitat ha anunciado el cierre perimetral de Catalunya durante 15 días a partir de las 00.00 horas de este viernes. Además, habrá un confinamiento perimetral por municipios los fines de semana. Este último estaría vigente hasta las 06.00 horas del lunes. También se suspenden las actividades culturales, deportivas --incluidos los entrenamientos-- y se cierran los gimnasios. En el mundo de la cultura, el cierre será total, incluidas las bibliotecas.



Cerró el pasado viernes 16 de octubre bares y restaurantes. Hay límite del aforo de los comercios al 30% y prohibición de reuniones de más de seis personas.

Ceuta: Se cerrará la ciudad durante los fines de semana a partir del próximo 30 de octubre, cuando entrará en vigor el nuevo decreto que prepara la ciudad autónoma. Nadie podrá entrar ni salir en la línea marítima con Algeciras (Cádiz) ni en los enlaces aéreos con Algeciras y Málaga, salvo "causa debidamente justificada o causa de fuerza mayor".



Comunidad de Madrid: El Gobierno de Madrid ha decidido cerrar solo durante los fines de semana festivos de Todos los Santos y la Virgen de la Almudena. Ha sido una decisión muy polémica y criticada, especialmente, por Castilla-La Mancha y Castilla y León. Ayuso se reunió con los presidentes de ambas comunidades y, pese a que en el encuentro hubo acuerdo sobre la necesidad de cerrar perimetralmente, la dirigente del PP dijo en rueda de prensa que pedía al Gobierno cerrar solo por días. Este jueves dio el anuncio sin esperar la respuesta del Gobierno.



Desde el pasado lunes, hay confinamientos perimetrales en 32 zonas de salud. Los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 24.00 horas y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas, mientras que en los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 22.00 horas. Se ha ordenado el toque de queda más laxo, desde las 24.00 horas a las 06.00 horas y, en esta franja, se permiten reuniones en las casas.

Comunitat Valenciana: Ximo Puig ha anunciado el cierre perimetral de la comunidad desde este viernes 30 de octubre y durante los próximos 7 días naturales. La movilidad dentro de la Comunitat seguirá siendo la habitual, sin ninguna restricción que impida la salida o entrada de determinados municipios o comarcas en concreto. Hay toque de queda entre las 00:00 y las 06:00 horas y limitación de reuniones sociales a seis personas.

Euskadi: Es la comunidad con mayor restricciones de movilidad: cierre perimetral de la comunidad e interior. Es decir, limitada la entrada y salida de personas del término municipal en que las personas tengan fijada su residencia

El toque de queda es desde las 23:00 a las 06:00 horas. Hay limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados: máximo 6 personas y reducción de aforos al 50% en ámbitos como la hostelería (salvo terrazas), los eventos culturales y los religiosos, así como la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los bares, salvo en el momento de consumir.

Extremadura: Por ahora descarta el confinamiento perimetral. El consejero de Sanidad ha confirmado que el toque de queda en esa comunidad será de 0:00 a 6:00 horas y limitación de reuniones sociales a seis personas. En toda la provincia sí hay hasta 17 municipios confinados.

Galicia: La medida principal es la prohibición de celebrar reuniones de más de 5 personas no convivientes. Hay toque de queda de once de la noche a seis de la mañana y recomendación a las personas mayores de 75 años que eviten salir de casa durante las horas de más afluencia. "Cierre" de las actividades de fiestas y verbenas, los locales de hostelería y restauración no podrán superar el 50% de su capacidad para consumo en el interior del local y los centros comerciales y pequeño comercio también tienen limitado el aforo a la mitad. Por ahora no se plantean el cierre perimetral.

Islas Baleares: La presidenta balear, Francina Armengol, ha descartado por el momento imponer restricciones de movilidad a cualquier nivel. "Hemos hecho confinamientos selectivos cuando se requería, pero en este momento no es necesario", ha indicado. Se ha optado por el toque de queda laxo, de 0 a 6 horas, y las reuniones sociales se han limitado a un máximo de seis personas.

El confinamiento perimetral que empieza este miércoles es el del municipio de Manacor. Este tendrá una duración de 15 días. También hay restricciones en las islas de Mallorca e Ibiza: reuniones entre no convivientes a seis personas y a diez en encuentros entre convivientes en el interior.

Islas Canarias: Es la única comunidad que ha quedado excluida de las restricciones de movilidad nocturna del estado de alarma. Es la región que presenta la mejor situación epidemiológica a día de hoy y no se prevén restricciones de movilidad. El Gobierno autonómico sí exige una prueba covid-19 negativa a turistas extranjeros y nacionales, tanto en origen como en destino, realizado en las últimas 48 o 72 horas antes.



Sí hay algunas restricciones en Tenerife: reuniones sociales no más de 10 personas y bares y restaurantes cierran a las doce de la noche, una hora antes que en el resto de islas. Las autoridades no han impuesto un confinamiento perimetral, pero para entrar en la comunidad exigen un test de coronavirus negativo realizado entre 48 y 72 horas antes.

La Rioja: Confinamiento perimetral de toda la comunidad. Además, confinamiento perimetral de Logroño y Arnedo durante un mes. Se adelanta el toque de queda a las 22 horas y se prolongará hasta las cinco de la madrugada. Se cierran los establecimientos a las 21 horas, menos farmacias, supermercados, cines, teatros y locales de servicio de comida a domicilio. Todos los establecimientos de hostelería de Logroño y Arnedo quedarán cerrados durante un mes

Melilla: Confinada desde las 22:00 horas del 29 de octubre, según anunció su presidente, Eduardo de Castro. La medida restringe la entrada y salida de personas, salvo excepciones como ir al médico, volver al lugar de residencia o acudir a exámenes. Sin embargo, no tiene efecto ni en el puerto ni en el aeropuerto de la ciudad, que seguirán funcionando. Desde el 27 de octubre, la movilidad nocturna está restringida entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Navarra: Toque de queda entre las 23 horas y las 6 horas y confinamiento perimetral que restringe la entrada y salida de la Comunidad Foral. Se limitan a un máximo de seis personas las reuniones en el ámbito público y privado. Cierre total de la hostelería y restauración, bingos, salones de juegos y recreativo. Adelanto a las 21:00 horas del cierre de comercios y espacios de servicios y de ocio. En museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales el aforo es del 30%.

Región de Murcia: El Gobierno regional ha decidido decretar finalmente este miércoles el cierre perimetral en todo el territorio de la Comunidad, así como entre los 45 municipios murcianos, tras la reunión de urgencia del Comité de Seguimiento de la covid en la Región. La medida está prevista que dure, en principio, dos semanas a partir del viernes.

Se ha implantado el toque de queda de 23 a 6 horas y la limitación de reuniones a un máximo de seis personas. También se han introducido otras medidas destacas como la prohibición de comer y beber en espacios públicos si no se puede mantener la distancia de seguridad o la suspensión de visitas a las residencias universitarias. En hostelería, se reduce el aforo en el interior al 30%, aunque se amplía hasta el 100% en terrazas.