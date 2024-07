Batet, García Montero o Cristina Monge, los nombres detrás del 'think tank' con el que Sánchez quiere parar a la ultraderecha

Fundación Avanza. Es el nombre del nuevo think tank impulsado por el PSOE. O, como prefieren denominarlo, "laboratorio de ideas". La iniciativa ha sido presentada oficialmente este miércoles en Madrid en un acto que ha contado con la intervención de Pedro Sánchez. Uno de sus objetivos es buscar respuestas para frenar el auge de la extrema derecha.

El presidente de Avanza es el economista Manuel Escudero, un veterano exdirigente socialista que ha ostentado varios cargos de relevancia y se ha desempeñado, entre otras ocupaciones, como embajador ante la OCDE. También fue el encargado del proyecto político con el que Sánchez se presentó a las primarias del PSOE en 2017 y que terminó con su victoria frente a Susana Díaz.

Los socialistas le dan a este proyecto una gran relevancia. Muestra de ello ha sido la presencia de varios ministros en el acto de este miércoles: Óscar Puente, Isabel Rodríguez, María Jesús Montero, José Luis Escrivá o Ana Redondo no faltaron a la cita. Tampoco, otros pesos pesados como Josep Borrell y dirigentes territoriales como Juan Espadas, Juan Lobato o José Ramón Gómez Besteiro.

Dentro de los integrantes del patronato de Avanza se encuentran nombres como los de la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, la politóloga Cristina Monge; el actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el profesor universitario Berna León; el exprimer ministro de Níger Ibrahim Hassane Mayaki; el abogado Alberto Cachinero; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez y la veterinaria Patricia Núñez.

Escudero ha definido los que, a su juicio, son los rasgos más importantes de Avanza. Se trata, ha explicado, de un proyecto "intergeneracional, feminista y una voz en el plano nacional, europeo e internacional". "Intentaremos ser uno de los faros del progresismo a nivel internacional, compartiendo ideas con otras fundaciones similares", ha señalado Escudero.

Entre los objetivos, según el propio Escudero, está abordar "una ofensiva ideológica frente a la cruzada de la extrema derecha". "Debemos iniciar una ofensiva intelectual contra la ideología libertaria, populista y posdemocrática", ha añadido. Para el presidente de Avanza, la tarea que tienen por delante "es generar nuevos elementos del pensamiento socialdemócrata del siglo XXI".

El mandato de Avanza no es diseñar políticas como tales, sino ofrecer análisis y respuestas a determinados desafíos. "El mayor compromiso es generar conceptos sencillos y comprensibles para la vida diaria de la gente. Tenemos mucha tarea por delante", ha destacado Escudero. Entre los próximos informes que tienen en mente se encuentra uno sobre "desinformación", algo que ha calificado Escudero como su pequeña contribución al plan de calidad democrática que quiere impulsar Sánchez.

Ideas para las políticas de Sánchez

"Hoy son más necesarios que nunca estos espacios de reflexión y asesoramiento. Esta es una fecha muy importante para la familia socialista y para todos los progresistas que comparten estas ideas de justicia, igualdad y libertad. Hacemos oficial lo que llevamos tiempo trabajando", ha proclamado, por su parte, Sánchez.

El líder socialista ha reivindicado que Avanza nace "fiel a la vocación internacionalista de la izquierda". En este punto, Sánchez ha recordado una conversación que tuvo con el presidente de Brasil, Lula Da Silva. "Él me decía que las familias progresistas no tenemos respuesta a cómo hacer frente al avance de la ultraderecha. Es verdad, tenemos que reconocer la realidad, no tenemos las recetas para poder hacer frente a las mentiras impúdicas", ha reconocido Sánchez.

"Las ideas no caerán en saco roto. Todas las ideas serán guía para orientar muchas de las decisiones que tomemos. Avanza aportará conocimiento, análisis y arrojará luz", ha destacado también el presidente del Gobierno. Sánchez ha incidido en la importancia de "desmontar las narrativas de la extrema derecha para combatir los bulos y falsedades".



En el acto también han intervenido algunas de las personas que forman parte del patronato. "Los valores democráticos tienen sentido aunque haya un tribunal de inquisición popular, como las redes sociales, encargado de pervertirlo todo", ha afirmado García Montero.

"Se acabó el miedo, si queremos avanzar hay que meterse en debates complejos. Se necesita avanzar y saber dónde queremos ir", ha indicado Monge. Por su parte, Berna León ha puesto en valor la resistencia del PSOE a las dos crisis económicas y la "oportunidad" que supone hacer una "alianza intergeneracional" en proyectos como Avanza.