Bea Fanjul prepara su relevo en Nuevas Generaciones

A diferencia de Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo está "muy alejado" de las Nuevas Generaciones de su partido. Así lo relatan no solo miembros de la organización juvenil del Partido Popular, sino también sus presidentes autonómicos. Casi todos han salido de NNGG, menos Feijóo, de quien algunos dicen que no solo no "entiende" su relevancia sino que "no le gusta": "Él eliminaría las nuevas generaciones, las juventudes de los partidos", dice entre risas una fuente próxima al presidente nacional del PP —la idea no es nueva, ya la puso sobre la mesa Ana Botella—. Y quizás esto explique que no se esté involucrando en la sucesión de su cargo que prepara su actual líder, Bea Fanjul (Bilbao, 1991).

Fanjul se hizo con la presidencia de Nuevas Generaciones en abril de 2021, aupada por Casado. Su tono duro, desenfadado y sin pelos en la lengua la convirtieron en la estrella de la cantera del PP y se situó rápidamente en la primera línea de la política. Solo un año después el partido se dinamitó a sí mismo con una guerra total entre Casado e Isabel Díaz Ayuso que acabó con la defenestración del primero y la llegada de Feijóo a la planta noble de Génova. Son muchos los que recuerdan la "absoluta lealtad" que demostró Fanjul en ese momento. Los mismos que creen que también ahí se frenó su meteórico ascenso.

Según ha podido saber este periódico, la diputada vasca planea ahora su relevo al frente de la organización juvenil del PP con "absoluta libertad" por parte de la dirección nacional del partido. Sin fecha en el horizonte para el congreso nacional que ha de celebrarse para que los jóvenes afiliados elijan a su nuevo presidente, Fanjul lleva meses "ordenando" los territorios con la idea de que se produzca en el curso político que arrancará en septiembre. Las Nuevas Generaciones del PP funcionan como una suerte de 'minipartido' con sus propias delegaciones territoriales.

La apuesta de Fanjul para sucederle es Miguel Ángel Sastre Uyá, diputado por Cádiz en esta legislatura. Según han confirmado a este medio fuentes de Génova, Fanjul forzó un cambio en el último minuto en las listas electorales de las generales del 23J para que Sastre obtuviera un escaño en el Congreso de los Diputados. Una forma de auparle a la presidencia de Nuevas Generaciones. La idea es que Sastre no tenga rival y pueda protagonizar una 'transición ordenada', pero nadie puede garantizar que vaya a ser así. "Y menos en Nuevas", dice una fuente del partido.

Fanjul se acerca a los cuatro años de mandato —llegó al cargo en abril de 2021—, los mismos que completó su predecesor, Daniel Gago, que dejó la política y se pasó a la empresa privada en 2023. Tenía 33 años cuando dejó de ser presidente de NNGG, los mismos que tiene ahora Fanjul. Para afiliarse a la organización juvenil del PP hay que tener entre 16 y 30 años.

El PP de las Nuevas Generaciones

La influencia de las juventudes del PP en la formación llegó a su cenit con la llegada de Casado a la presidencia. Criado políticamente en las Nuevas Generaciones, formó un equipo de fieles que le acompañaban desde aquella etapa. Toda una generación tomó el poder del partido, también en los territorios. Jorge Azcón, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Carlos Mazón, Juan Manuel Moreno Bonilla o Alfonso Rueda, todos militaron en la organización juvenil de su partido. Y sigue habiendo filias y fobias personales que arrastran desde entonces.

Paradójicamente, al frente de esta hornada de líderes salida de las Nuevas Generaciones, un presidente nacional que hace gala de no haber sido militante en su juventud.