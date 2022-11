Benito Portela, alcalde de Sada: "Seguimos teniendo una gran responsabilidad con la memoria histórica de Meirás"

Parece un "déjà vu" de la moción de censura de 2004, cuando PP y PSOE se unieron en otra operación parecida para echar de la alcaldía a Abel López Soto, del BNG, de quien usted era jefe de gabinete.

Entonces aún no era jefe de gabinete del alcalde, lo fui después. Había ido en las listas pero ocupé ese cargo en 2008.

De todas formas, ¿qué pasa en Sada a parque se repitan estas conspiraciones para acabar mediante tránsfugas con alcaldes nacionalistas de izquierda?

En ambos casos hay una similitud básica, que es no pasar por las urnas, cambiar gobiernos sin someterse a las elecciones y llegar a la Alcaldía por medios no democráticos.

Los tránsfugas le acusan de falta de transparencia y de no ejecutar acuerdos del pleno.

Algún acuerdo se ha retrasado por las complicaciones administrativas para ejecutarlo. Los dos más importantes son la modificación puntual del plan general de ordenación urbana, que conlleva previamente la rescisión del contrato con el equipo que lo redactó, y otra modificación de un plan especial de reforma interior que habría posibilitado legalizar otro edificio. Sorprende que me acusen de parálisis quienes votaron en contra de aquello, porque son conocedores de las dificultades que eso conlleva.

¿Son esos asuntos urbanístico los que está detrás de la moción de censura?

Son dos de las cosas de las que me acusan para justificarla. Otra es el simulacro de crecida del río Maior, que no podemos hacer sin haber concluido el proyecto. En realidad, lo que trasluce esa posición de quienes firman la moción es una apuesta timorata por lo que nosotros defendemos, que es renaturalizar el río en el centro de Sada.

Entonces, ¿es eso lo que está detrás de la moción?

No, lo que está detrás son las ansias de hacerse con el poder sin pasar por las urnas y no respetar la voluntad democrática del pueblo de Sada.

Benito Portela, alcalde de Sada. — M.G.

¿Usted cree que los tránsfugas tienen posibilidad de mantener el poder más de seis meses, es decir a partir de las elecciones de mayo?

No me gusta hacer conjeturas sobre lo que puede pasar en mayo, pero lo que va a pasar es que será la gente la que decida. No quiero hacer otro tipo de cábalas, estamos centrados en trabajar donde nos toca. Si nos toca donde ahora, seguiremos intentando mejorar este municipio, y si nos toca estar en la oposición, haremos una oposición leal, porque somos conscientes de que hay una infinidad de proyectos en marcha y vamos a colaborar para que no se paralicen.

Cuando pactó usted con Alternativa dos Veciños, una formación independiente de izquierdas, ¿se le pasó por la cabeza que sus integrantes en Sada pudieran acabar pactando con el PP para hacerse con la Alcaldía?

No, nunca pensé que PP, PSOE y AV se pudieran poner de acuerdo para una moción de censura. Y es cierto que no son los partidos los que la apoyan, sino nueve concejales tránsfugas.

¿Ha hablado con Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros y líder de AV?

He tenido contactos con PP, PSOE y AV, sí. Y sí, he habado con García Seoane pero no sólo con él.

Seoane ha dicho que la moción es un "asalto trumpista" a la voluntad popular. ¿Qué le transimitió a usted?

Su condena total a la actuación de los dos concejales de AV.

¿Y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña y secretario provincial del PSOE hasta que accedió a la secretaría xeral del PSdeG?

He hablado con otros altos cargos del PSdeG, pero no con él.

Hay quien piensa que aunque PP y PSOE han salido formalmente a rechazar la moción de censura, en el fondo les beneficia y por eso la aplauden de puertas adentro

Los partidos han abierto expediente disciplinario a los concejales tránsfugas, AV los ha expulsado y PSOE y PP han anunciado qué lo harán. Vamos a ver qué sucede. No sé si les beneficia o no, lo que sí sé es que Sada, desde luego, esto le perjudica.

Benito Portela, alcalde de Sada. — M.G.

Esos concejales se abstuvieron en el último pleno en la propuesta para que el Ayuntamiento se persone en la demanda del Estado para reclamar a la familia Franco los bienes muebles que están en el el Pazo de Meirás. ¿Tienen algún interés en que no se recuperen o fue sólo para marcar distancia scon su Gobierno?

Creo que ahí ya no estaban actuando como PSOE y Alternativa, la verdad.

María Nogareda, la concejala de AV que PP y PSOE proponen ahora como alcaldesa, formaba parte de su equipo de Gobierno. ¿Cómo sienta personalmente que alguien de su propio equipo le haya hecho esta jugada?

Nunca hubiera pensado que estaba hablando con otros concejales para echarme de la Alcaldía. Si formas parte de un Gobierno y estás disconforme con él, lo normal es abandonarlo, explicárselo a la ciudadanía y presentar una alternativa en las siguientes elecciones.

¿Cree que el cambio de Gobierno puede afectar a los procedimientos judiciales en marcha sobre el Pazo de Meirás?

Me sorprendería que tomaran la decisión de abandonar el proceso judicial y no participar de forma activa como hasta ahora viene haciendo el Ayuntamiento. Hemos sido la Administración más capaz a la hora de canalizar las demandas de los movimientos memorialistas y de las personas que luchan por la recuperación de la memoria histórica. El otro día recordé en el pleno que la base de la demanda del Estado es un informe del historiador Manuel Pérez Lorenzo encargado por el Ayuntamiento de Sada.

Aunque el nuevo Gobierno local no paralice el proceso, sí podría retrasarlo desentendiéndose de él. Quiero decir que sin esa participación activa de la que habla y que usted encabezó, habría sido más difícil o más lento recuperar Meirás. ¿No cree que eso puede suceder ahora con los bienes muebles?

No fue mérito de mi participación, fue la del Ayuntamiento de Sada, y yo espero que siga siendo así. Seguimos teniendo una gran responsabilidad con la dignidad y la recuperación de la memoria histórica de Meirás, y el Ayuntamiento no puede permanecer al margen del proceso. Pero la abstención de esos concejales aquel día sí es significativa de lo que les importa este tema. Eso sí que es sorprendente.

Al margen de Meirás, ¿qué proyectos concretos se truncarán con la moción de censura?

Esperemos que no se paralice la renaturalización del río Maior. En el perfil del contratante tenemos 1,5 millones de euros en obras y proyectos programados que deberían ser adjudicados a finales de este año. Además, hemos incrementado notablemente el presupuesto social. Hemos triplicado el gasto social desde el año 2014, tanto en cantidades absolutas como en porcentaje sobre el total. Hemos quintuplicado la inversión por habitante, que pasó de 38 euros a 182 euros por persona. Es la mayor cifra de la historia de esta localidad con excepción de 2010, el año del plan E del Gobierno.