Bustinduy exige a las empresas señalar los productos importados de territorios palestinos ocupados por Israel

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha emitido una nota informativa destinada a las empresas españolas que importan alimentos de territorios ocupados por Israel (Palestina y los Altos del Golán). En ella, el responsable de Sumar les exige que indiquen el origen de estos productos de forma clara en el etiquetado para cumplir con el derecho de las personas consumidoras a recibir información veraz.

Según señala la directriz del ministerio, los alimentos importados desde territorios ocupados por Israel deben ser etiquetados como procedentes de un "asentamiento israelí" y no como "productos de Israel". También podrían utilizarse expresiones tales como "producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)" o "producto de Cisjordania". Además, los productos de Palestina que no provengan de estos asentamientos israelíes deben presentar también indicaciones diferenciadas y claras sobre su origen, tales como "producto de Cisjordania (producto palestino)", "producto de Gaza" o "producto de Palestina".

De este modo, según el ministro, las personas consumidoras tendrán visibles estas indicaciones cuando vayan a comprar alimentos "para garantizar su derecho a tener una información veraz sobre el origen de los productos, especialmente, ante la crítica situación que se vive en Oriente Medio". Desde hace más de un año, el genocidio israelí contra la población de la Franja de Gaza se ha endurecido y como consecuencia son más de 40.000 las personas asesinadas. Además, Israel desarrolla acciones bélicas contra Cisjordania, Líbano e Irán.

La nota informativa emitida por el ministerio, a la que ha tenido acceso Público, está basada en el reglamento europeo, el cual estipula que el etiquetado de un producto debe ser veraz y no inducir a error a las personas consumidoras, especialmente en lo relativo al origen de los productos. Además, el texto emitido por Consumo hace referencia a la nota interpretativa de la Comisión Europea sobre la indicación del origen de las mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967 y a la sentencia relativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019,

La misiva del ministro Bustinduy también hace referencia al posicionamiento de la Corte Internacional de Justicia del pasado julio en el que señaló como ilegal la ocupación israelí de los territorios de Cisjordania y Jerusalén Este. En este mismo dictamen, el máximo tribunal de la ONU exigió el fin de la presencia de Israel en los territorios ocupados e instó a todos los países a dar pasos para prevenir relaciones comerciales que ayuden a que Israel mantenga esa situación en los territorios ocupados.

También señala el reconocimiento por parte de España del Estado de Palestina del 28 de mayo para comunicar a los operadores económicos la obligación de cumplir con la normativa española y europea, y de asumir las consecuencias jurídicas para los Estados, con arreglo al Derecho Internacional, en las relaciones económicas y comerciales.



Un pequeño paso más

Consumo da un pequeño paso más para frenar la barbarie que acomete Israel contra la población palestina. Todo es insuficiente a la hora de frenar un genocidio en marcha que avergüenza a la Comunidad Internacional. El ministro Bustinduy ha sido contundente en sus declaraciones durante estos meses contra la tragedia generada por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Así, la semana pasada, el responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abandonaba la reunión del Comité de Política del Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante las intervenciones de los representantes del Gobierno de Israel como señal de protesta por el genocidio en Gaza, uno de los que tomaban la palabra fue el ministro de Economía de Netanyahu.

Bustinduy, que ha venido reclamando constantemente el embargo de armas con Israel y romper las relaciones con este Estado, también protagonizó en mayo una sonada acción al reclamar a las empresas españolas en Israel en otra carta que tomaran medidas para no contribuir al "genocidio" contra los palestinos. Esta carta supuso un enfrentamiento en el seno del Gobierno con el ministerio de Exteriores de José Manuel Albares y de Economía de Carlos Cuerpo. Desde las carteras socialistas no tardaron en recordar que "Israel es un Estado amigo" y no defendieron a su compañero en el Consejo de Ministros, que recibió acusaciones por parte del Ejecutivo israelí, nada más y nada menos, de "dar alas a Hamás".

Boicot, desinversiones y sanciones

El etiquetado de los productos es importante para conocer el origen de los mismos. No solo es una exigencia europea que vela por los derechos de las personas consumidoras, sino también una información válida y reclamada por algunos movimientos sociales propalestinos (como la campaña BDS) o prosaharauis. Con un correcto etiquetado, los movimientos sociales tienen más fácil organizar campañas de boicot a productos provenientes del expolio de los recursos de territorios ocupados, una actividad contraria a la legalidad.