La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido este viernes de que "probablemente se produjeron contagios" en las concentraciones de la calle de Núñez de Balboa, donde se no guardaba la distancia mínima exigida por la pandemia entre los asistentes.

"No me preocupan las caceroladas, me preocupa no ser conscientes de estar en un estado de alarma", ha indicado tras la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro a los madrileños en el día de San Isidro.

Villacís ha aseverado este día de San Isidro que la ciudad "no se puede permitir" las imágenes de concentraciones que se suceden contra el Gobierno central, y ha pedido a la gente que protesta que "entendiendo sus críticas" pero no den "excusas al Gobierno" para que la región no pase a la fase 1.

En declaraciones a los medios este viernes tras la entrega de la Medalla de Honor de Madrid a su pueblo, Villacís ha afirmado que "entiende el derecho de protesta" y que comprende la "frustración", además de "compartir algunas críticas", pero ha afirmado que "lo que no puede aceptar "es un rebrote".

"Lo que no podemos permitirnos es una recaída. Hablando con sanitarios nos dicen que están al borde de sus fuerzas, psicológica, emocional y físicamente no se pueden permitir una recaída (...). Pensemos en los sanitarios, seamos solidarios", ha pedido.

Desde hace varios días, decenas de personas se concentran cada tarde en la calle Núñez de Balboa, del distrito de Salamanca, para protestar contra el Gobierno central sin guardar la distancia social entre los manifestantes, por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid desplegó el jueves un dispositivo que contó con alrededor de una decena de agentes de la Policía Nacional y un helicóptero.

"Hemos sufrido mucho, hay mucha gente que va a perder su empleo, que ha perdido un ser querido, y ver las imágenes de concentración de verdad que no nos lo podemos permitir esto en Madrid. Por favor, yo pediría un ejercicio de responsabilidad, ha agregado.

Sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad para que Madrid permanezca en la fase 0 con alguna mejora, Villacís ha reclamado "evolucionar" porque la situación económica y social es "dramática" y ha reclamado transparencia con los criterios.

"Que se publiquen las peticiones que hacen las comunidades autónomas y las resoluciones del Gobierno", ha pedido Villacís, para quien la transparencia despejaría "las sospechas" porque a su juicio la región "cumple" con los criterios médicos.