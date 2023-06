Calviño busca rival en el PP: "Es urgente conocer su política económica"

Nadia Calviño es la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía. No tiene carné del PSOE y siempre ha tenido un perfil técnico. De hecho, nunca ha ido en una lista electoral. Tampoco lo hará para el 23 de julio. Pero eso no quiere decir que no esté "comprometida" con el proyecto socialista y en concreto de Pedro Sánchez. Este lunes lo ha visibilizado en la sede de Ferraz.

Es la primera vez que Calviño comparece en rueda de prensa desde la sede del PSOE. Lo ha hecho tras una reunión preparatoria del programa electoral. No ha desvelado todavía ninguna medida concreta. El objetivo de su comparecencia ha sido insistir en pedir un debate económico con quien designe el PP de Alberto Núñez Feijóo.

"Es urgente", ha reiterado en varias ocasiones Calviño. Los populares todavía no han designado quién será su cara visible en materia económica y desde el PSOE lo están explotando. Ya Sánchez pidió expresamente realizar hasta seis debates cara a cara con Feijóo y otros sectoriales, con la economía como punto destacado.

Todavía no hay confirmación oficial de ninguno de ellos aunque desde el PP recogieron el guante de hacer al menos un cara a cara. Sobre la propuesta en materia de economía, fuentes socialistas consideran que "sería inaceptable que no lo aceptaran", teniendo en cuenta que es uno de los temas más importante para la ciudadanía.

"La política económica afecta a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Cuanto antes deberíamos tener ese debate sobre política económica con la persona que vaya a coordinar ese ámbito en el PP. Los ciudadanos saben bien la política económica de Pedro Sánchez, la conocen bien, funciona, es responsable. Enfrente no sabemos ni quién ni para qué", ha afirmado Calviño. "Ellos no tienen a nadie y nosotros tenemos a Nadia", dijo el pasado sábado Sánchez en el Comité Federal del PSOE.

Para la vicepresidenta, es importante conocer el programa económico del PP. "No conocemos ni qué, ni quién, ni para qué", ha reiterado en varias ocasiones. "Frente a la política económica del Gobierno está la nada. Cualquier ciudadano sabe que bajar la deuda bajando impuestos significa recortar el Estado de bienestar", ha destacado.

La vicepresidenta se ha preguntado expresamente qué piensa hacer Feijóo con las pensiones. "¿Las piensa congelar?". También qué hará en materia salarial. "¿Va a congelar la subida de los salarios?". O sobre la reforma laboral. "¿Va a derogarla como ya hicieron en el pasado", ha añadido.