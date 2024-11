Caos en la visita de los reyes, Sánchez y Mazón a Paiporta con la agitación ultra: "La violencia no lleva a ningún sitio"

"Hace un rato han venido los reyes, también Sánchez y Mazón. Yo no los ví; no estaba allí. Me parecía más importante quedarme en el colegio, ayudando con el reparto de comida, ropa y avituallamiento". Mercedes –nombre ficticio– siente que es una "afortunada", una de las pocas vecinas de Paiporta que no ha perdido a algún familiar, ni tampoco su casa. Lleva desde el miércoles en la calle; removiendo el barro, limpiando el pueblo, o mejor dicho, lo poco que queda de él. Preguntada por la visita de las autoridades, responde con cierta incredulidad: "No entiendo la necesidad. ¿Qué me aporta un abrazo de la reina, un abrazo del presidente? Me aporta mucho más el abrazo de un chaval de 30 años que ha caminado una o dos horas para venir a echar una mano, con su pala, desde la otra punta de València".

La visita de la comitiva oficial a la zona cero de la DANA ha dejado imágenes para la posteridad. Decenas de vecinos y voluntarios han recibido a las autoridades entre abucheos y gritos de "asesinos", "fuera, fuera" o "hijos de puta". Algunos, incluso han lanzado palos, botellas y barro. "Nos hemos quedado sin nada. Fuera, fuera del pueblo", han comenzado a corear en Paiporta, todavía cubierta de lodo, cuando llegaron los reyes de España, el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat. La Guardia Civil ha tenido que improvisar un cordón policial para contener a la multitud y la visita, finalmente, ha tenido que ser suspendida.

El líder del Ejecutivo ha sido el primero en abandonar la comitiva, tras un intento de agresión. Sánchez ha comparecido más tarde para restarle importancia al asunto y calificar los ataques de actos "absolutamente marginales". Mazón ha continuado detrás del rey Felipe VI, pero al cabo de un rato, también se ha marchado. Los monarcas intentaron hablar con los vecinos, transmitir cercanía y calmar –un poco– las aguas. No lo consiguieron. A las 14.15, todos habían salido de Paiporta, donde la DANA dejó, al menos, 62 víctimas mortales. Salieron escoltados y "casi a pedradas", cuentan los vecinos. Uno de los coches de la caravana presidencial acabó, de hecho, con los cristales rotos.

En las localidades arrasadas por el temporal no sólo se están movilizando los vecinos; también voluntarios de otros pueblos y ciudades, algunos, incluso de fuera de València. Es el caso de los líderes de Revuelta, Núcleo Nacional, Desokupa o España 2000, cuatro grupos de jóvenes ultra que abrazan los discursos reaccionarios de Vox, presentes en los altercados de este domingo. Pseudoperiodistas de extrema derecha, como Javier Negre y Alvise Pérez, también llevan días en la zona. "No quieren contar la hora en la que Sánchez visita, junto a los reyes, los municipios afectados. Uno de ellos será Mula salvo cambio de planes. Si os pilla cerca, ya sabéis", tuiteaba este sábado el primero de ellos. La comitiva oficial ha suspendido el resto de la agenda tras lo sucedido en Paiporta.



Mazón ha sido el primero en pronunciarse, comprensivo con el malestar de los damnificados. "Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral. La actitud del rey ha sido ejemplar", ha defendido. Sánchez ha insistido en "no desviar" el foco, dando prioridad a las tareas de reconstrucción y rescate, pese a "lo que pueda suceder con algunos violentos"; casos excepcionales, a su juicio. La Casa Real, por su parte, se ha limitado a calificar la situación de los pueblos valencianos de "desastre monumental" y ha pedido al Estado "estar presente en todas sus formas".

"El desplazamiento de las autoridades cuesta dinero y ese dinero podría invertirse aquí; nos hace falta", continúa Mercedes. Poco antes de la llamada, un coche pasó por delante de su casa pidiendo a los vecinos que no salieran a la calle. En Paiporta, los avisos llegan ahora por megafonía. También en Paiporta, la Aemet ha vuelto a activar una alerta roja por "lluvias intensas". Mercedes confía en que las precipitaciones "no tiren por tierra" todo el trabajo de estos días y, acto seguido, reconduce la conversación. "Hay que tener paciencia, por mucho que nos cueste. La violencia no lleva a ningún sitio, hubiera sido mejor darles una pala y que se pusieran los tres, Sánchez, Mazón y Felipe [el rey], a quitar el barro", reconoce.

Los vecinos, a la espera de más "lluvias intensas"

La Aemet ha vuelto a activar la alerta roja por "riesgo extremo" de precipitaciones abundantes en el litoral sur de la provincia de València, donde están los municipios más afectados por las inundaciones. Las "lluvias locales intensas" se esperan, sobre todo, durante la tarde de este domingo. "Permanezcan en zonas elevadas, no circulen por carreteras ni se acerquen a la costa", ha recomendado la Generalitat en una nota del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Los vecinos, que todavía se recomponen de la catástrofe, han paralizado las tareas de limpieza y aprovechan para "descansar", algunos en sus casas; otros, porque las han perdido, en las de sus familiares o amigos. Mercedes, al teléfono, tampoco oculta sus dudas: "Las alcantarillas no tragan, están saturadas, porque se han colado muchas cosas. No sé qué pensar, no sabemos cómo puede afectar que llueva ahora otra vez, después de tres días trabajando, con todo el lodo que todavía queda".