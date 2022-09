Carlos Lesmes condiciona su permanencia a que fructifique un acercamiento entre PP y Gobierno en los próximos días

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha informado, tras su reunión este viernes con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que le ha trasladado los riesgos que podría implicar el cambio de modelo de elección del CGPJ para que sean los jueces los que elijan a los vocales juristas del Consejo. "No tiene por qué ser tan simple, tan simple, que elijan los jueces; se puede hacer de muchas maneras para evitar que se trasladen, por ejemplo, ideológicamente bloques a través de asociaciones judiciales, por lo que estaríamos exactamente en lo mismo", ha dicho Lesmes a la prensa.

"Si cambiamos un sistema para ir a otro que produciría unos mismos efectos de percepción de politización de los jueces no estaríamos arreglando nada", ha recalcado, abogando por abrir un proceso de reflexión para encontrar las fórmulas adecuadas para que "España no se aparte de los estándares que se están imponiendo en todos los países de la UE. Habrá que encontrar fórmulas que nadie ha puesto encima de la mesa"

Pese a que ha asegurado que no hay prisa en la reforma ya que hasta dentro de cinco años no se implantaría, que es el plazo de renovación del CGPJ una vez elegido ahora al nuevo, Lesmes cree que ese proceso de búsqueda de un nuevo modelo de elección "debería formar parte de la propia negociación y creo que no debería ser difícil que se pongan en marcha para buscar un procedimiento de búsqueda de soluciones encaminado a cumplir con aquellos mandatos que nos llegan de Europa".

Sobre su dimisión, ha recordado que él habló de "semanas": "He condicionado mi renuncia a que no se haga la renovación y, por lo tanto, a día de hoy todavía tengo confianza y a raíz precisamente de la visita del señor Reynders en que vuelvan a encontrarse y que desatasquen esta renovación porque la situación es ya muy grave", ha afirmado.

"No sé si estaré en los actos del 12 de octubre, depende de lo que ocurra estos próximos días, es decir, si nos mantenemos exactamente en la misma situación mi permanencia carecerá de sentido; si en los próximos días hay un acercamiento, estaré a la expectativa de que fructifique ese acercamiento".

Lesmes ha indicado que ha explicado al comisario europeo que los jueces españoles son "absolutamente independientes, ni de modo alguno están siendo manipulados por los políticos pero que tenemos un problema de percepción de politización que es real por todas estas incidencias que se están produciendo en los últimos años de no renovación, de falta de entendimiento de los partidos para proceder a la renovación".

Sostiene que la situación es mejor a la de hace dos días, antes de la llegada de Reynders. "Le he agradecido su participación porque puede ayudar a solucionar, aunque es un problema español, pero puede ayudarnos a salir de este atasco en el que nos encontramos".

Respecto a la negociación en el seno del CGPJ para la designación de dos magistrados para el Constitucional, Carlos Lesmes ha dicho que "no he visto ningún avance en los últimos días porque se ha condicionado mucho a la presencia del señor Reynders. Yo he intentado que haya avances y se me ha dicho que era necesario esperar a esta visita, bueno, esta visita ya se ha producido, por lo tanto espero que haya avances en los próximo días".