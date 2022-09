¿Quiénes son los nueve candidatos que propone el sector progresista del CGPJ para el Constitucional?

Cinco hombres y cuatro mujeres, todos ellos, magistrados del Tribunal Supremo. Los nueve candidatos que ha presentado el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tienen en común su destino actual, aunque uno de ellos acaba de jubilarse, Rafael Fernández Valverde, el único de tendencia conservadora de la lista de los vocales progresistas.

Se trata de los magistrados del Supremo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Rafael Fernández Valverde, Ángeles Huet, Jacobo López Barja de Quiroga, Pablo Lucas, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano y Rosa María Virolés. El sector progresista presentó la lista en la reunión con los representantes conservadores del CGPJ hace tres días, que acabó sin acuerdo y con una nueva cita, este miércoles.

Los conservadores, que han impuesto en el CGPJ el incumplimiento del plazo marcado por la ley para la designación los dos magistrados para el TC, no llevaron nombres a esa primera reunión, aduciendo que no habían encontrado a ningún candidato que aceptara ir al TC. Esto choca con lo manifestado unos días antes por el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que afirmó que solamente uno de los magistrados del Supremo al que había tanteado le dijo que no [por Manuel Marchena], el resto le manifestó su predisposición a ocupar una plaza en el tribunal de garantías.

José Manuel Bandrés

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fue miembro fundador de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JJpD). Su candidatura cuenta, al parecer, con el visto bueno del propio Carlos Lesmes, siguiendo la tradición en la CGPJ de designar para el TC a un magistrado de tendencia conservadora y a otro, progresista. Bandrés ha plasmado en varios artículos de opinión su postura advirtiendo de que las resoluciones del Supremo y del TC deben ser percibidas como justas, alentando a los magistrados a apartar de las mismas sus convicciones partidistas o el "ciego voluntarismo doctrinal".

Eduardo Espín

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-la Mancha, accedió a una plaza en la Sala Tercera del Supremo, en 2003, por el turno de juristas de reconocida competencia. Murciano, fue letrado del Constitucional entre 1987 y 1991 y presidió la Asociación de Letrados del TC.

Rafael Fernández Valverde

Cesó como magistrado del Supremo en marzo de este año, al jubilarse. Ya entonces dejó ver su interés por ir al TC. Fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 y también en este último periodo, con el mandato caducado; siempre a propuesta del PP. Las principales asociaciones judiciales pusieron el grito en el cielo cuando en octubre de 2016 su hijo fue elegido entre 23 candidatos como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial; alegaron que no se había justificado por méritos suficientemente el nombramiento.

Ángeles Huet

Fue vocal del CGPJ a propuesta del PSOE (1996-2001) y anteriormente, letrada del Tribunal Constitucional. En diciembre de 2019 fue nombrada magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el Pleno del Consejo. Huet fue la ponente de la resolución inicial del Supremo que rechazó los recursos del PP y Vox contra los indultos a los líderes del 'procés', bajo el argumento de que no estaban legitimados para recurrir. Sin embargo, el tribunal cambió de postura y aceptó dichos recursos cuando en sustitución de Ángeles Huet entró en la Sala Tercera la magistrada conservadora Inés Huerta. Ocurrió en mayo de este año. Huet había sido destinada a la Sección de Admisión de lo Contencioso-Administrativo.

Jacobo López Barja de Quiroga

Presidente de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, desde septiembre de 2020. A propuesta del PSOE, fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 y magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, adscrito a la Sala Segunda. También ha desempeñado sus funciones como director del Gabinete de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Para su designación como presidente de la Sala Quinta, no contó con los votos a favor de dos vocales progresistas del CGPJ. Quizá por su relación de amistad con Carlos Lesmes.

Pablo Lucas

Es el magistrado del Supremo encargado de autorizar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la interceptación de las comunicaciones; y como tal fue el responsable de la autorización a los servicios secretos para las escuchas a los dirigentes del 'procés'. Lucas fue jefe de gabinete del expresidente del CGPJ Javier Delgado (1996-2001). Su nombre es uno de los que más consenso se ha granjeado en el seno del CGPJ para el TC. Su hermano Enrique es en la actualidad vocal del Consejo, el único a propuesta del PNV, por lo que debería abstenerse en una votación donde aparezca su nombre.

Isabel Perelló

Fue letrada del TC entre 1993 y 2003. En la actualidad es magistrada de la Sala Tercera. Fue ponente en 2021 de la sentencia que confirmó la sanción de 48 millones de euros impuesta en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a tres empresas fabricantes de automóviles --Renault, Peugeot y Citröen--, por constituir un cártel de intercambio de información en la áreas de postventa y marketing de automóviles desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

María Luisa Segoviano

Presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, es la primera mujer en ocupar la presidencia de una sala del Alto Tribunal, en 2020. Feminista y progresista, Segoviano se perfila como una de las favoritas para entrar en el Constitucional.

Rosa María Virolés

Magistrada de la Sala de lo Social desde 2006. Ha sido ponente de la sentencia del Supremo que indica que no se pueden contratar interinos para suplir las bajas por vacaciones del personal laboral. Está considerada como una gran especialista en la jurisdicción social.