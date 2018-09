Manuela Carmena ha confirmado este lunes el paso adelante para presentarse a la reelección como alcaldesa en los próximos comicios de mayo de 2019: "He tomado la decisión de que, cuando llegue el momento y se convoquen las nuevas elecciones, estoy dispuesta de nuevo a ser la candidata de la Alcaldía de Madrid".

Este fin de semana ya conocimos la noticia por los avances de El Confidencial y El País, aunque la protagonista no lo había confirmado hasta este lunes durante la rueda de prensa en el Palacio de Cibeles. Tampoco estaba claro qué sucedería con Ahora Madrid, la plataforma con la que ganó las pasadas elecciones. La alcaldesa ya si ha aclarado su futuro y ha puesto sobre la mesa presentarse a través de una nueva plataforma que aún está por crear, dando por cerrada la etapa de Ahora Madrid: "Fue un gran invento", ha señalado, pero también ha indicado que "el tiempo pasa y un gran síntoma de que esta ciudad viva es que sigamos innovando".

La alcaldesa también ha asegurado que ha aceptado ser de nuevo candidata por la insistencia de sus ediles, "jóvenes llenos de vida, de proyectos" y que consideran que es necesario que siga al frente para acabar lo que han comenzado estos cuatro años y alcanzar el cambio en la capital. También ha hecho referencia a los ciudadanos que les ha pedido en este tiempo que siga liderando este proyecto, contando como anécdota que un chico se le acercó el sábado por la mañana en el Mercadona pidiéndole que se volviera a presentar.

"He tenido muchas dudas, siempre he dicho que un periodo era suficiente y he cambiado de opinión"

Aunque también ha asegurado que no ha sido una decisión fácil: "He estado con muchas dudas, siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he cambiado de opinión porque tengo unos buenísimos concejales con una gran capacidad de seducción", ha indicado. La alcaldesa ha dado la rueda de prensa acompañada por buena parte de sus ediles, lo más afines a ella.

Carmena también ha pedido "disculpas" por no haber anunciado ella misma ante los periodistas la reelección: "Me hubiera gustado daros yo la noticia, pero los medios son muy buenos y se me han adelantado”, ha apuntado la alcaldesa, asegurando que tenía pensado esperar al pleno del próximo martes, día 18, cuando se celebra el debate sobre el estado de la ciudad.



La nueva plataforma que surja de la ciudadanóa

La alcaldesa también ha anunciado que para optar a la reelección lo hará en una plataforma que no creará ella misma, sino que se formará por el conjunto de la ciudadanía madrileña y de "las fuerzas progresistas". Ha insistido en que quiere presentarse en una plataforma que no sea de partido y que buscará a "los mejores", con independencia del partido del que procedan, sin excluir a posibles socialistas.

Carmena no ha anunciado quién le acompañará en su lista electoral

A pesar de las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, Carmena no ha anunciado quién le acompañará en su lista electoral y ha advertido que "esta será la última vez que habla" sobre ello, avisando que "aún no estamos en periodo electoral" y que ella seguirá actuando como alcaldesa. Sin embargo, en Público hemos avanzado esta mañana que, tras la reunión de Iglesias y Carmena ayer, Podemos llevará a primarias la elección de Julio Rodríguez como número dos en la lista de la alcaldesa.

Además, ha dado por cerrada la etapa de Ahora Madrid: "Fue un gran invento" y se dio un "gran paso adelante", ha aclarado. Aunque ha incidido que se ha de crear un espacio futuro con "características absolutamente nuevas" como considera que "necesita Madrid".