"La plataforma Más Madrid ya está", afirma con alegría la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en un vídeo que ha difundido por Facebook como anuncio del nuevo movimiento electoral. El equipo que se prepara para los comicios de 2019 ya ha lanzado su página web, al mismo tiempo que se presenta a puerta cerrada a movimientos sociales y vecinales de Madrid en en la Casa de Vacas del Retiro. En esta plataforma quieren aglutinar a independientes que le acompañen en su próximo equipo, movimientos sociales y partidos políticos pero "sin reparto de cuotas".



Más Madrid fue el nombre que ya utilizó la primera edil para presentar a su equipo a las primarias de Ahora Madrid en las pasadas elecciones municipales. Ahora será la nomenclatura definitiva con la que concurrirá en 2019.

"Madrid está mejor. Hemos gobernado bien y hemos hecho algo que merece la pena. Cuando hay un proyecto, no sólo hay que diseñarlo y comenzarlo, también hay que terminarlo", ha explicado la alcaldesa. Desde el equipo habían anunciado que se lanzaría un directo para hacer el anuncio, aunque finalmente ha sido un vídeo de cuatro minutos grabado desde la cocina de la primera edil.

La alcaldesa no oculta la ilusión ante el nuevo proyecto, aunque recuerda que ha sido una decisión que le ha costado mucho tomar: "Veo esta plataforma, veo los principios en los que se basa y veo que esto es lo que acaba de decidirme. Me ha costado un poco decidirme a continuar pero no porque no me guste el Ayuntamiento, que es apasionante, pero algunas veces he soñado con tener más tiempo para mi", ha confesado.

La nueva incógnita es quién ocupará el número dos, sobre todo después de conocer que Carmena no continuará si no revalida la Alcaldía

Todavía no se conocen los nombres del equipo de Carmena, aunque quién será el número dos toma más importancia después de que la primera edil confirmara en una entrevista en Telemadrid que no se quedará en la oposición si no consigue revalidar la Alcaldía. El puesto de líder de la oposición lo tomaría el número dos de la candidatura de Más Madrid, y todo apunta a que será la mano derecha de Carmena, Marta Higueras. Aunque los puestos deberán decidirse tras las primarias de los partidos políticos que participan y las "participadarias" que anunció Carmena.

La plataforma se presenta sin que Podemos tenga decidido a sus candidatos para el Ayuntamiento. El partido morado aún se encuentra en el proceso de primarias. Fuentes de la formación en la capital aseguran que las conversaciones continúan con normalidad, pero todavía no se ha cerrado la crisis abierta tras la suspensión de militancia a Rita Maestre y el resto de ediles del Ayuntamiento, después de que

rechazaran participar en las primarias del partido.

Aún así, fuentes cercanas a la alcaldesa aseguran a Público que quiere contar en su equipo tanto con Julio Rodríguez, cabeza de lista de Podemos Madrid, así como con los seis concejales del Ayuntamiento. .