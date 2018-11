La decisión de la dirección madrileña de Podemos de suspender de militancia a Rita Maestre y los cinco concejales no va a hacer que peligre la candidatura conjunta con Manuela Carmena para las elecciones de 2019. La alcaldesa mantiene su posición y quiere contar con los ediles así como con la cabeza de lista del partido morado en la capital, Julio Rodríguez, para su próximo equipo.

Desde Podemos siguen apostando por la candidatura de Carmena para las elecciones para gobernar la capital. Fuentes de la dirección madrileña aseguran a Público que las conversaciones con el equipo de Carmena son "constantes" y "fluidas". Ambas partes llevan meses preparando la candidatura conjunta y explican que "la dinámica de diálogo sigue siendo la misma" con "contactos regulares" que apuntan que no se han cortado.

Por parte del equipo de la alcaldesa, fuentes cercanas a Carmena también explican a este medio que su intención es contar tanto con los concejales como con Julio Rodríguez y el equipo que encabece. Aunque señalan que lo que no está claro es el puesto que ocupará cada uno en la lista final para las elecciones ya que se formará después de las primarias propias de los partidos y del proceso de consulta abierta a los ciudadanos madrileños de la plataforma de Carmena. Sí indican que a la alcaldesa le gustaría contar con los concejales en puestos cercanos a ella.

Por esto mismo, hay sectores cercanos a Carmena que perciben la expulsión de los ediles, a propuesta de Rodríguez, como un pulso a la alcaldesa por el control de la futura plataforma y garantizar que el exJemad sea el sucesor para la alcaldía. Sin embargo, también aseguran que Carmena no entrará en ese "juego" y que mantendrá su propuesta. Esta idea contradice la afirmación de Podemos cuando se hizo pública la repetición de Carmena. Entonces, desde la formación aseguraron que garantizarían que la alcaldesa tuviera "pleno control de su equipo de gobierno".

Sectores cercanos a Carmena perciben la expulsión de los ediles como un pulso a la alcaldesa

Los puestos que ocupaban los ediles han sido el motivo por el que han rechazado participar en las primarias. Jorge García Castaño y Esther Gómez ocupaban los puestos 11 y 12 en la propuesta de Rodríguez. "Ella pidió margen para su lista y esto es todo lo contrario", aseguran desde el entorno de los concejales. Si los ediles iban en estos puestos, la alcaldesa tendría que aceptar 12 miembros de Podemos en su equipo sin ningún margen de elección en los próximos meses.

Esto coincide con lo que apuntan fuentes del equipo actual de Carmena, que insisten en que la alcaldesa tiene claro que quiere que los concejales repitan en 2019. De hecho, lo afirmó este lunes la propia Carmena: "Han desempañado su trabajo muy bien. Me siento muy cómoda con ellos y creo que forman parte de la continuación del proyecto". También quiere contar con Rodríguez pero, a pesar de que encabece la lista de Podemos y de que esta sea la intención del partido, puede que no sea el número dos. De hecho, Carmena quiere incluir a independientes en su equipo y todo apunta a que querrá que sea Marta Higueras quien la acompañe como número dos.

Sin embargo, fuentes cercanas a Rodríguez aseguran que la propuesta ponía a todos los concejales en los diez primeros puestos de salida. Es decir, que la parte de Maestre asegura que dos de los ediles (Castaño y Gómez) iban en los puestos once y doce, mientras que la parte de Rodríguez afirma que estos mismos concejales iban en los puestos nueve y diez. Una de las varias contradicciones del relato de ambas versiones de la última crisis del partido, como el tiempo en el que se lanzó la propuesta de la lista. Desde el entorno de Maestre aseguran que se mandó sólo dos horas antes de que se cerrara el plazo y que no era igual al acuerdo al que habían llegado anteriormente, mientras que de la parte de Rodríguez se indica que se avisó "días antes".

Iglesias guarda silencio sobre la decisión del CCM

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha respaldado este mañana la decisión que tomó ayer la dirección madrileña. Además, ha asegurado que desde el partido seguirán trabajando para que Carmena revalide en el ayuntamiento de Madrid: "Todos en el grupo confederal y en Podemos tenemos claro que vamos a seguir trabajando para que Carmena sea la alcaldesa en 2019. Esperemos que esto no lo enturbie". De hecho, ha llegado a asegurar que "en ningún caso peligra la candidatura conjunta".

Pero, al margen de las declaraciones de la portavoz parlamentaria, la dirección estatal ha guardado silencio durante toda la jornada. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha accedido y abandonado el hemiciclo del Congreso por la puerta en la que no hay gráficos ni periodistas. Además, el partido no tiene previsto ninguna intervención en medios para este miércoles.

Críticas de Anticapitalistas y militantes madrileños

Las bases de Podemos no tienen tan claro que no vaya a afectar este episodio a la candidatura de Carmena. "Podemos no puede seguir perdiendo a sus mejores cuadros políticos por la intransigencia y autoritarismo de una dirección que sólo busca controlar y amordazar en vez de trabajar para revalidar los gobiernos en las ciudades del cambio", escribía uno de sus inscritos en un chat madrileño y ha avanzado Europa Press.

Anticapitalistas defiende que el problema radica en "el funcionamiento presidencialista del equipo de Carmena"

Además, varios de ellos acusan a Rodríguez de poner en riesgo la candidatura de Manuela Carmena. Uno de los inscritos ha criticado que intenten "imponer un equipo de su estricta confianza, cuestionando públicamente al Gobierno de Madrid en un momento clave de la legislatura".

Anticapitalistas, que tampoco forma parte de las primarias de la capital, ha expresado su malestar este martes mediante un comunicado: "Es una sanción de carácter preventivo, absolutamente arbitraria y que muestra la ausencia de garantías que hoy se impone en Podemos”, señalan.

De hecho, desde la tercera pata de Podemos van más allá. Raúl Camargo, diputado en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que discrepan "de la línea política de los concejales" pero que el problema radica en "el funcionamiento presidencialista del equipo de Carmena": "El problema es que en la pelea interna de Podemos ni 'pablistas' ni 'errejonistas' defienden posiciones políticas diferenciadas: ambas han aceptado el liderazfo de Carmena".

Ahora, queda por ver cómo se resolverá esta situación con una lista de Podemos en Madrid que se prevé que sólo contará con 'pablistas' en ella.