La portavoz del ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y otros cinco ediles del Ejecutivo pertenecientes a Podemos se han retirado del proceso de primarias del partido morado en Madrid. Sin embargo, Maestre y el resto de concejales formarán parte del equipo de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para las elecciones de 2019. No lo harán como concejales de Podemos, pero sí formaran parte del nuevo proyecto.

Junto a Maestre, los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez han asegurado que seguirán formando parte del equipo de Carmena: "Somos parte del Podemos que lleva años trabajando codo con codo con Manuela Carmena y lo seguiremos haciendo", han avisado durante un comunicado difundido por las redes sociales.

Ante las informaciones que están apareciendo, aclarar que mantengo mi compromiso con Podemos y que participaré en el proceso de conformacion de la candidatura municipal en 2019. Seguimos trabajando para revalidar el Ayuntamiento con Manuela Carmena al frente #SiSePuede pic.twitter.com/1mRnX3plGZ — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) 12 de noviembre de 2018

Por parte de la dirección estatal de Podemos, Pablo Echenique ha asegurado que si no se presentan a las primarias del partido, no pueden ser "concejales de Podemos". Sin embargo, durante la rueda de prensa de la Ejecutiva del partido no se ha aclarado si se tomarán medidas que vayan más allá. "La dirección estatal no coloca a nadie dentro ni fuera de Podemos. Cada una se coloca donde quiere estar, pero sí está claro que los concejales de Podemos tienen que ser elegidos por las primarias, como es la tradición en nuestro partido", ha insistido el secretario de Organización.

Echenique también ha incidido en que no es una cuestión de reglamentos, si no de "democracia interna": "Si quieren ser concejales por otra vía que no sea la de Podemos, pueden hacerlo. Han hecho un buen trabajo y si la alcaldesa quiere incluirles en su lista, nos parece bien. Nuestros candidatos pasan por primarias, si quieren entrar por otras vías que no sean las de Podemos, no nos vamos a meter. Carmena tiene que tener capacidad para elegir su equipo".



El ex Jemad Julio Rodríguez, clave en las primarias

Fuentes madrileñas explican que hasta la noche de ayer domingo, cuando estos concejales tomaron la "decisión personal" de "no repetir de la mano de Podemos", estaba previsto que los ediles concurriesen al proceso como parte de una lista unitaria encabezada por el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, quien esta tarde presenta su candidatura.

Desde el equipo de Rodríguez señalan que "entren de una manera o de otra" en la plataforma ciudadana y no de partidos con la que Manuela Carmena quiere concurrir a los próximos comicios, por su parte no va a suponer "ningún problema" que repitan, si ese el deseo de la regidora madrileña.

Durante este proceso de negociación una de las claves ha sido el puesto que ocupaban los ediles del actual Gobierno, pero también la posición del ex Jemad en la plataforma de Carmena, pues según aseguró en septiembre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Rodríguez era el "plan B" de la formación para Madrid.



Rodríguez presenta esta tarde presenta su candidatura

El pasado 16 de octubre, después de que durante todo esa jornada se barajase la opción de que no concurriese, la portavoz municipal, Rita Maestre, confirmó que se inscribiría a las primarias de su formación para las elecciones municipales, aunque finalmente ha decidido no formar parte de esta lista.

Tras esa polémica, otro de los ediles de Carmena que no se someterá a las primarias moradas, José Manuel Calvo, señaló que la lista de la exjueza se configuraría de forma independiente a las listas de Podemos, es decir, sin tener en cuenta en qué posición quedasen los ediles de confianza de la alcaldes.

Está previsto que en la plataforma ciudadana de nuevo cuño con la que Carmena buscará revalidar la Alcaldía se integren ediles tanto de Podemos como de Izquierda Unida -donde Mauricio Valiente ya ha sido elegido cabeza de lista-, aunque en todo caso participarán a título individual, según ha subrayado la propia alcaldesa.

"Son personas individuales que pueden tener su visión, su ideología, su vinculación a determinados grupos o partidos políticos", aseguró Carmena el pasado 17 de octubre, en referencia a Maestre y otros ediles pertenecientes a Podemos.