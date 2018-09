En 2015 despertó otra forma de hacer política que llegaba a las instituciones. En la capital, tomó la forma de Ahora Madrid: Podemos y Ganemos la impulsaron, pero otras formaciones como Izquierda Unida, movimiento 129 o varios independientes se sumaron a lo que denominaron como el cambio. Cuando se presentaron a las elecciones, Manuela Carmena ya encabezaba el proyecto. Y, aunque había sido un proceso colectivo, entre la confluencia ya reconocían que la cabeza visible fue quien hizo posible, principalmente, el triunfo en las elecciones.

Desde hace meses, la mayoría de las formaciones que participaron en este proceso reconocían que ganar los comicios de mayo de 2019 estaba en manos de Carmena, dependiendo de si tomaba la decisión de revalidar para el Ayuntamiento o si decidía abandonar la política, como ella misma había anunciado anteriormente. Este cambio de opinión, llegado de las peticiones de sus ediles para que repitiera como candidata, ha sido confirmado esta mañana por la alcaldesa.

Pero no todos han sido halagos ante el paso al frente. Junto con el anuncio de la reelección, Carmena también ha dado por finalizada la etapa de Ahora Madrid: "Fue un gran invento", alegaba esta mañana, para continuar afirmando que ahora hay que crear una nueva plataforma con características distintas que se adapten a las necesidades de la capital.

Podemos es el partido que se ha mostrado más cercano al anuncio de Carmena. Todos los dirigentes más visibles han celebrado la posible reelección por las redes sociales, incluido Pablo Iglesias, que ayer se reunión con la alcaldesa para hablar sobre el nuevo proyecto para la capital.

Es una gran noticia que Manuela esté dispuesta a seguir al frente del cambio en Madrid. Será un honor participar en la construcción de una candidatura popular plural que dé cabida a todos. #GraciasManuela — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 10 de septiembre de 2018

Además, Julio Rodríguez, líder del partido morado de la ciudad, ha manifestado en La Ser que es una "excelente" noticia. Aunque no ha entrado en la fórmula jurídica ni en el proceso que asegura que aún está por debatir, sí ha aclarado que Carmena "no ha fulminado las primarias" y que de Ahora Madrid han aprendido que hay que hacer un "proceso de construcción" en el que "no sobra nadie". En referencia al Secretario General de la capital, este lunes hemos avanzado en Público que Podemos llevará a primarias la elección de Julio Rodríguez como número dos de Carmena.



IU sigue apostando por Ahora Madrid

Ante el anuncio sobre la nueva plataforma, hay movimientos que no han tardado en dar una respuesta. Izquierda Unida ha querido dejar claro que "celebra la continuidad de Carmena", pero también que "sigue apostando por Ahora Madrid". Esto lo han manifestado los portavoces de la capital, Lourdes Gómez y Ángel Guillén, que han subrayado que "todos los ingredientes son necesarios” para revalidar el Ayuntamiento": "Una buena candidata (que la tenemos), un proceso de primarias, las organizaciones políticos y los sectores sociales”. "Nadie sobra o el edificio puede tambalear", ha señalado Guillén.

IU: "Nadie sobra o el edificio puede tambalear"

Aún así, han dejado claro que, al menos de momento, no se situarán fuera de la propuesta: "No sería razonable en estos momentos, a juicio del movimiento político y social de izquierdas, que alguien se situara fuera del proyecto común. Por ello, aunque Izquierda Unida de Madrid Ciudad sigue apostando por la fórmula jurídica de coalición electoral, considera que no es el debate más urgente en estos momentos".

Anticapitalistas: "Nos negamos a aceptar el decretazo"

Aunque ha habido críticas más duras, como la realizada desde Anticapitalistas, la tercera pata de Podemos. "Nos negamos a aceptar el chantaje y el decretazo que implica la propuesta que hace Manuela Carmena", han anunciado este lunes mediante un comunicado. Para este sector del partido morado, la decisión de Carmena "dinamita los acuerdos sobre los que se construyó el proyecto de Ahora Madrid, liquidando de facto el proyecto común".



"Ahora Madrid ha ido languideciendo, sin estructuras reales de debate, de decisión y control sobre el grupo municipal"

De hecho, no sólo critican lo enunciado por al alcaldesa, sino también posiciones del Ayuntamiento durante la legislatura: "Si bien es evidente que se han desarrollado muchas políticas concretas en favor de las clases populares, lo cierto es que partes importantes del programa con el que Ahora Madrid concurrió a esas elecciones no se han llegado a desarrollar o, incluso, se han aprobado proyectos en una línea contraria al mismo". Refiriéndose con esto a la política de vivienda, a la falta de políticas de remunicipalización y a la política de urbanismo con la Operación Chamartín.

También recriminan que "el desarrollo de Ahora Madrid ha ido languideciendo, sin estructuras reales de debate, de decisión y control sobre el grupo municipal y favoreciendo un modelo cada vez más corporativo en donde la lógica de la delegación y la representación ha sustituido el debate colectivo y la democracia de base. Un proyecto que, lamentablemente, en vez de querer enfrentar las lógicas y las trampas de las instituciones las ha ido asimilando y adoptando en sus propias estructuras".

Ganemos, sin descartar una "candidatura propia"

El edil de Ganemos, Pablo Carmona, ha ido aún más allá y ha asegurado a Europa Press que no descarta "hacer un llamamiento municipalista que no reunice a construir un proceso y una candidatura propia". "El programa político sobre el modelo de ciudad que queremos y la construcción de un proceso democrático son los que deben marcar nuestro futuro; ante eso no descartamos hacer un llamamiento Municipalista que no renuncie a construir un proceso y una candidatura propias", ha expresado el concejal.

También ha querido manifestar esta idea por Twitter con un tono crítico, como el que ha tenido durante toda la legislatura con el Ayuntamiento: "Hay que dejarlo claro. Con Operación Chamartin, Desahucios en EMVS, sin plan de Remunicipalizacion con subrogación del personal, en definitiva sin un programa y modelo de ciudad compartidos las primarias se convierten en un puro reparto de sillones",



Hay que dejarlo claro. Con Operación Chamartin, Desahucios en EMVS, sin plan de Remunicipalizacion con subrogación del personal, en definitiva sin un programa y modelo de ciudad compartidos las primarias se convierten en un puro reparto de sillones. #UnidadPopular — Pablo Carmona (@pblcarmona) 9 de septiembre de 2018

Con estos frentes abiertos, en la capital tendrán que intentar crear un proceso que aglutine a todas las fuerzas. O, por el contrario, se separarán los diferentes movimientos que un día crearon Ahora Madrid. Sin embargo, como ha señalado la alcaldesa, todavía estamos en septiembre y quedan ochos meses por delante hasta que lleguen las elecciones de la primavera de 2019. Tiempo hay para llegar a un acuerdo.