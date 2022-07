Carolina Alonso: "El Orgullo pone a Madrid mucho más en el mapa que la cumbre de la OTAN"

Carolina Alonso (Gijón, 1980) defiende que una izquierda unida y enraizada en la sociedad civil puede ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo año, pero advierte de que si el espacio progresista se deja arrastrar por el "derrotismo" que trata, a su juicio, de inocular Isabel Díaz Ayuso, la tarea será muy complicada.

Para la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid es muy importante gestionar la política de la cotidianeidad, pero también dar la batalla cultural frente a una derecha y a un PP que, avisa, coloca de manera muy fácil "cortinas de humo" para tapar su "mala gestión" en la Comunidad.

Alonso habla con Público de la legislatura, del futuro de una izquierda que en 2015 ganó el Ayuntamiento de Madrid y estuvo muy cerca de ganar también la Comunidad, de la cumbre de la OTAN y de la celebración y reivindicación del Orgullo LGTBI.

Estos días se ha celebrado en Madrid la cumbre de la OTAN, a la que UP no ha asistido, y uno de los compromisos aprobados es el incremento del gasto militar ¿Apoyarían unos Presupuestos que elevaran este gasto?

Como pacifista que soy no me siento muy orgullosa de que justo la cumbre de la OTAN se celebre en Madrid, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una guerra en Europa y que lo que necesitamos son mensajes de paz donde se ponga en el centro a la gente. Desde Unidas Podemos hemos venido diciendo que no estamos de acuerdo con el incremento del gasto militar porque creemos que en un momento en el que, precisamente esta guerra ha provocado una crisis económica de la cual están siendo víctimas las mayorías sociales en Europa, lo que necesitamos es un paquete de medidas de rescate ciudadano al estilo del que se ha aprobado con el escudo social gracias al impulso de nuestra fuerza política y no necesitamos, desde luego, aumentar el gasto armamentístico. Lo que sí necesitamos es bajar el precio del transporte, como se ha propuesto a iniciativa nuestra; que se topen los incrementos del precio del alquiler; ese tipo de medidas, no gastar dinero en más armas.

La OTAN ha incluido la inmigración como una de estas "amenazas a la seguridad". Después de las muertes en la valla de Melilla, ¿cree que el Gobierno de coalición ha asumido la política de mano dura con las personas migrantes?

El Gobierno de coalición, no. El que ha metido la pata con sus declaraciones ha sido el presidente del Gobierno porque ante lo que es una vulneración clara de los derechos humanos y una masacre en la valla de Melilla no se puede hablar de que ha estado bien resuelto. Me alegro de que mi fuerza política haya tenido la agilidad de salir al paso, denunciar lo sucedido, pedir una comisión de investigación independiente y de llevarlo incluso al Parlamento Europeo. Creo que el presidente se ha equivocado, tiene que pedir disculpas y rectificar porque si algo hace daño a la izquierda es asumir los discursos de la derecha y de la extrema derecha, que lo único que hace es que ese sentido común se gire hacia la derecha y que aumente sus votos. Por eso no entiendo esta actitud y estas declaraciones. Me da la impresión de que están queriendo rectificar, pero si no lo hace hay que pedírselo, que pida disculpas y que rectifique.

¿Cree que la cumbre de la OTAN y la masacre de Melilla han desviado al Gobierno de la agenda progresista que piden desde Unidas Podemos tras el fracaso de la izquierda en Andalucía?

Nosotros sabemos perfectamente que gobernar con el PSOE no iba a ser fácil, eso es lo que es, y lo ha demostrado durante estos últimos 40 años. Que no iba a ser nada fácil y que nos iba a costar mucho tener que arrastrarle día a día a tomar las medidas progresistas que necesita este país. Pero el trabajo que se está haciendo dentro de la coalición de gobierno creo que está siendo muy positivo y podemos hacer un balance positivo. Hemos conseguido avances muy importantes; no nos conformamos desde Unidas Podemos en resistir los embates de la derecha y de la extrema derecha, queremos aumentar y ampliar derechos, y creo que se ha hecho.

La reforma laboral está cambiando la vida de miles y miles de personas en este país y en la Comunidad de Madrid, que han pasado a tener un contrato indefinido, eso te cambia la vida en el día a día; la subida del salario mínimo interprofesional es algo que le ha cambiado la vida a muchos jóvenes; la aprobación de la ley trans, o que se haya llevado ya al Consejo de Ministros, está poniéndonos en la vanguardia mundial en ampliación de derechos civiles. En ese sentido el balance es positivo y lo que hace falta es seguir ampliando derechos, y se equivocará el PSOE si no ve esto, no hace este mismo análisis y entra en los marcos de la derecha y de la extrema derecha.

Ni la Puerta del Sol ni el Ayuntamiento de Madrid lucirán este año la bandera LGTBI en el Orgullo. Además, ha habido polémica con los requisitos municipales para la celebración de estas fiestas. ¿Corren peligro?

Hay una cuestión clave, que le eché en cara a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el último Pleno, y es que parece que tanto el alcalde Almeida como la presidenta de la Comunidad de Madrid pretenden boicotear el orgullo, que es una fiesta pero también una reivindicación que pone a Madrid en el mapa muchísimo más que los publirreportajes estos que se pretende hacer ella con sus viajes a Miami o que la propia cumbre de la OTAN. Hace que Madrid sea referencia y que la haga visible en cuanto a una ciudad inclusiva y diversa, y eso para nosotros es vital. Por eso frente a ese retroceso que pretende implementar la derecha apoyándose en la extrema derecha en la Comunidad de Madrid tenemos, gracias al Gobierno de coalición, un gobierno en España y un Ministerio de Igualdad con Irene Montero a la cabeza que no va a permitir que esto suceda. Y seguimos ampliando derechos, también para la gente que vive en la Comunidad de Madrid.

Entonces, el Orgullo está garantizado.

El Orgullo está garantizado pese al PP y es una vergüenza que hayan querido esconder la bandera LGTBI con excusas muy peregrinas. Si se quiere colgar, se cuelga; se ha colgado en muchísimos ayuntamientos, incluso en algunos ayuntamientos del PP como el de Torrejón si no se ha hecho es porque no hay una voluntad y porque hay una voluntad de restringir derechos y de atacar a ciertos colectivos, uno de ellos es el LGTBI. Frente a los ataques de la derecha de Ayuso y de Almeida apoyados en la extrema derecha estaremos Unidas Podemos en el Ministerio y en los municipios donde gobernamos en la Comunidad de Madrid, que además tenemos las Concejalías de Igualdad para decir que no solo vamos a resistir vuestros ataques, sino que vamos a seguir ampliando y vamos a seguir dando esa batalla cultural.

¿Cree que se está haciendo una buena oposición en general a Isabel Díaz Ayuso? ¿Teme que el próximo año, cuando se celebrarán las elecciones autonómicas, vuelva a funcionar el mantra del "Madrid de la libertad", o estamos en otro escenario?

Hay una cuestión que hay que reconocer que le ha funcionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid: las cortinas de humo. A cada problema, a cada crítica que hay que hacerle sobre su nefasta gestión, sobre todo en Sanidad pero también en Educación o en Transporte y la gestión de los servicios públicos, falta de transparencia, corrupción y despilfarro de dinero público, ella ha tenido la habilidad de sacar una cortina de humo para que hablásemos de esa cortina de humo y no tanto de su nefasta gestión. Hace poco en lugar de hablar de los recortes tan importantes en Educación ella se ha inventado que había adoctrinamiento en los libros de texto y se empieza a hablar del supuesto adoctrinamiento y no tanto de los recortes en la educación pública y de que los niños están estudiando en barracones. Eso es una cuestión a la que tenemos que ir directamente, a denunciar esas cortinas de humo que pretende implementar la presidenta y que pretende impedirnos que hablemos de su gestión. Pero también, como izquierda, tenemos que ofrecer una alternativa de gobierno al de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero además una alternativa ganadora, ilusionante, que sea capaz de movilizar al votante progresista y que haga que una ola de cambio pueda llegar a la Comunidad de Madrid.

Pretende meternos en el derrotismo y hacernos creer que parece que el PP inevitablemente tiene que gobernar en la Comunidad de Madrid porque llevan 28 años o porque la presidenta es imbatible. Eso es relato, y ese derrotismo nosotras desde Unidas Podemos lo vamos a combatir, porque no es verdad. Hace bien poco en la ciudad de Madrid estaba gobernando una coalición ganadora progresista, Ahora Madrid, y estuvimos a punto de gobernar la Comunidad de Madrid. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en ese modelo que sí funcionó en 2015 e intentar que esa ola llegue en 2023 ¿Cómo? Con una coalición ganadora de todas esas fuerzas progresistas y de la mano de los movimientos sociales, aunando la experiencia de gobierno que tenemos desde Unidas Podemos en muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España, pero no solo basándonos en la política de lo cotidiano, sino yendo a la batalla cultural directamente con la derecha y con la extrema derecha.



De cara a ese ciclo electoral de autonómicas y municipales, ustedes abogan por la unidad de las formaciones de izquierda. En Andalucía, aunque es cierto que hubo división entre la candidatura de Nieto y la de Rodríguez, la suma de seis partidos no dio buenos resultados. ¿Qué más hace falta?

Tiene que ser una unidad donde esté todo el mundo dentro, para empezar. Para seguir, tenemos que generar esa ola de ilusión que desborde; no se trata de sumar una sopa de siglas, sino de generar un desborde como el que ya vivimos aquí en Madrid. Podría ponerte el ejemplo de Francia o de Colombia, pero no hace falta porque lo tenemos aquí, en la Comunidad de Madrid y en Ayuntamiento de Madrid en 2015. Se trata de profundizar en lo que ya ha funcionado y generar una Comunidad de Madrid alternativa de los derechos, de los servicios sociales, porque aquí hay esa capacidad y ese potencial porque somos la región más rica de España. No puede ser que sigamos siendo la región más desigual y con los servicios públicos más desgastados, hay una posibilidad de ofrecer una Comunidad de Madrid mejor a los madrileños, con más derechos, donde las minorías no se vean atacadas, donde los colectivos como el LGTBI no se vea atacado por las personas que le gobiernen, donde no tenga que meterse nadie en ningún armario, donde podamos ser libres de verdad y, además, tener unas cotas de mucha mayor igualdad, donde todo el mundo pueda acceder a los servicios públicos. Unos padres en la Comunidad de Madrid no tienen la libertad de poder llevar a sus hijos a un colegio público porque hay distritos donde directamente no puedes llevarlos porque no lo hay.

Más Madrid ya ha rechazado esa coalición y se ha reivindicado como "la fuerza alternativa" a Ayuso. ¿Estarían dispuestos a respaldar a Mónica García en las próximas elecciones?

Para empezar, a Más Madrid le faltan 40 diputados para alcanzar a la señora Ayuso. Yo estoy hablando de ganar. Desde la izquierda debemos ser ambiciosos, no derrotistas, y debemos ambicionar ganar las elecciones y no ser el jefe o la jefa de la oposición. Y para eso hace falta mucha más gente, algo que llegue a muchísima más gente, mucha más coralidad y no solamente estoy hablando de partidos políticos, sino de movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, de aunar toda esa izquierda o ese campo progresista que hay en Madrid para poder ganar, porque la idea es ganar, no subir o bajar un diputado. Unidas Podemos y Podemos es una fuerza de gobierno, que tiene representación en la Comunidad de Madrid, que estamos gobernando en todo el sur de la Comunidad de Madrid prácticamente, y nos vamos a presentar a las elecciones, lo que no sabemos es cuál es la fórmula. Nos gustaría que fuera la fórmula de una coalición ganadora.

¿Hay tiempo para eso? Queda menos de un año para las elecciones.

Tiempo hay, y ya llevamos desde Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid varios meses hablando de la necesidad de conformar esta coalición ganadora. Vamos, además, en el camino de los tiempos porque estamos hablando de un proyecto de Yolanda Díaz, de Sumar. Si hay voluntad hay tiempo para hacerlo bien, hablar y contactar con mucha más gente. Nosotros nos estamos reuniendo con muchísimas asociaciones de todo tipo, también con los sindicatos, estamos recorriendo los ayuntamientos de la Comunidad donde gobernamos… Tiempo hay.

¿Teme que en Madrid se pueda producir una configuración de una candidatura de unidad tan "accidentada" como la de Por Andalucía? Ese proceso llegó a tensionar mucho la relación entre Podemos e Izquierda Unida incluso a nivel estatal.

Yo espero que no haya ningún tipo de tensión, que si tenemos que aprender de alguna cosa que se haya podido hacer mal en el pasado, lo hagamos. Creo que si hay voluntad política se pueden hacer las cosas bien, respetando a todo el mundo y dándole a todo el mundo un espacio, que haya esa coralidad. Esa lección la tenemos que aprender no de Andalucía, también de lo que haya podido pasar en cualquier punto del territorio y con la izquierda en general. Yo creo que se puede hacer bien y no hay riesgo de ello si hay una verdadera voluntad de llegar a acuerdos.