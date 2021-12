Casado pide a Sánchez que impulse sanciones contra Venezuela o Cuba

El presidente del PP, Pablo Casado, está de gira por América Latina. Hoy se ha reunido en Buenos Aires (Argentina) con el jefe de Gobierno de dicha localidad, Horacio Rodríguez Larreta. En los próximos días lo hará con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Chile, todos ellos de derechas. No lo hará de este modo con el máximo mandatario argentino, Alberto Fernández. Tras el encuentro de hoy, Casado ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su papel en el continente. En este sentido, ha pedido que impulse sanciones contra Venezuela o Cuba.

"Se ha perdido la presencia de España en América Latina", ha destacado el líder de los populares ante los medios. En este sentido, ha reclamado que esa presencia sea "no negando que Cuba es una dictadura", "no blanqueando elecciones de Maduro" y "callando ante las atrocidades de Ortega". "Después del Brexit, España es el país atlántico por antonomasia de la UE. Las sanciones a los gerilfaltes venezolanos o castristas, debería potenciarlas España", ha destacado.

Según su punto de vista, "el papel de España se ha visto mermado por la presidencia de Sánchez". Desde Argentina ha recordado que en tres años no ha sido recibido por EEUU y que cuando gobernaba el PP se visitaba la Casa Blanca "hasta 4 veces". También ha criticado que Sánchez solo haya visitado "dos países" latinoamericanos en tres años de Gobierno. "Eso no ayuda a combatir la leyenda negra contra la Hispanidad. Y no ayuda a las propias inversiones", ha añadido.

Casado, como en otras ocasiones, ha querido "reivindicar la Hispanidad" frente a la "cultura de la cancelación y el identitarismo". Por otro lado, también ha vertido críticas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como integrante del Grupo de Puebla, que a su juicio está "blanqueando" los "regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba". "Mi posición aquí es defender una alianza por la libertad que creo que defendemos los partidos que estamos a favor de luchar contra los regímenes antidemocráticos", ha añadido.

Los medios de comunicación presentes le han preguntado también al líder del PP por la crisis interna que vive el partido en Madrid, donde sigue la pugna por el control con Isabel Díaz Ayuso. "En el PP estamos todos unidos para salir de la crisis económica y social. Para evitar que estas nuevas olas del coronavirus vuelvan a pasar facturas en vidas humanas, contagios y afectación a nuestro sistema productivo", se ha limitado a comentar.