"¿Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, en una civilización occidental?", con esas palabras ha empezado su intervención en el Congreso el líder del PP, Pablo Casado, pese a que España se define por ley como un país aconfesional. El conservador ha dirigido múltiples reproches al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con el estado de alarma y para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos.

Casado ha recriminado al líder del Ejecutivo su falta de empatía con las víctimas de la covid-19 por no haber llorado públicamente como hizo recientemente la canciller alemana Angela Merkel. "Viene aquí a presumir de una gestión con 388 fallecidos en la última jornada, y tiene la deslealtad de decir que Alemania está peor", ha aseverado. "Por lo menos venga aquí a dar la cara como Merkel y sienta como ella, con lágrimas. Mire a los ojos a los médicos, a las familias, a los parados. Un poco de humidad, señor Sánchez", han sido sus palabras.

El líder del PP también ha criticado que España se encuentre en un estado de alarma de seis meses. "Esto no es un estado de alarma es una alarma de estado", ha censurado, para decir a continuación que "nada ha cambiado" en este tiempo. "Viene aquí con un Gobierno que aglutina todo lo que es contrario a los intereses generales de España", ha asegurado. "Los únicos que han salido más fuertes han sido Otegi, Rufián e Iglesias", ha proseguido.

Casado ha acusado a Sánchez de no tener un liderazgo firme, al "parapetarse" en las comunidades autónomas después de que el Ejecutivo central haya apostado por un modelo de cogobernanza en esta segunda ola del virus, en la que gran parte de la gestión recae del lado de las autonomías. "Usted no sabe donde va, solo le importa el poder. Usted es presidente, pero no tiene Gobierno. Usted no podrá gobernar: ha elegido a los radicales", ha zanjado.



El conservador no ha recogido el guante del presidente del Gobierno que ha pedido a su formación que desbloquee la renovación de órganos institucionales, empezando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El único que está bloqueando la renovación institucional es usted", le ha respondido Casado, que ha vuelto a pedir Sánchez que aparte a Unidas Podemos de la negociación.