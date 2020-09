El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este martes la "presunción de inocencia" de ex altos cargos de su formación después de hacerse público el informe de la Fiscalía Anticorrupcion en el que se pide la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así como a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

Los mensajes del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado en el caso 'Kitchen' por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, han sido claves para la investigación. En ellos advirtió de que si él era citado a declarar, posteriormente lo sería Jorge Fernández Díaz y "probablemente MR", en referencia a Mariano Rajoy.

"Cuando sean juzgados, cuando la justicia tenga que decir si alguien es inocente o culpable, podré valorarlo", ha expuesto Casado. Y a renglón seguido ha cargado contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado: "Lo que tengo que hacer es no comentar un recurso de acusación de la Fiscalía que, he de recordar, que está liderada por una exdiputada socialista, exministra de Sánchez y envuelta en un turbio caso de extorsión policial, empresarial y periodística muy relacionada con estas cuestiones de las que se está hablando".

El líder del PP se refería a los audios de una comida que el comisario de Policía José Manuel Villarejo organizó el 23 de octubre de 2009 y a la que asistieron Delgado y el juez Baltasar Garzón, entre otros. En dicho encuentro, el comisario, actualmente en prisión, confesó a la actual Fiscal que creó una red de prostitución para obtener información de políticos.



Asimismo, Casado ha esgrimido que él era "diputado por Ávila, no tenía responsabilidad en el partido" cuando presuntamente tuvieron lugar los hechos, entre los años 2012 y 2013, y que son "investigaciones judiciales que vienen de tiempos pasados". También ha hecho hincapié en que ninguna de las personas señaladas por la Fiscalía ostentan actualmente responsabilidades políticas. "No tengo más que decir, estamos en un estado de derecho en el que la justicia independiente", ha zanjado.



El PP señala a Podemos pese a que la Fiscalía de Madrid rebaja la acusación

En una entrevista en 'La hora de la 1', la recién nombrada vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor también ha asegurado que confía plenamente en la "independencia del poder judicial" y ha evitado valorar sobre lo que "pueda verse en los titulares". La dirigente popular ha aludido a su condición de diputada para no opinar sobre la investigación judicial. "Ni me he pronunciado nunca sobre ninguna investigación de los fiscales", ha dicho.

Sin embargo, tanto Casado como Pastor han puesto el foco en la investigación que afecta a la financiación de Unidas Podemos, precisamente el día que la Fiscalía de Madrid ha descartado estudiar la mayoría de cuestiones denunciadas por el exabogado del partido José Manuel Calvente sobre sobresueldos y financiación irregular al considerarlas "rumores, sospechas o suspicacias" y solo aprecia "indicios racionales" de un posible delito en el contrato que Podemos suscribió con la empresa Neurona Consulting.

"Estamos oyendo a gente de Podemos, que están imputados por financiación irregular y va a declarar el abogado por la mayor trama de corrupción y de financiación de la historia, eso dijo", ha proseguido Casado, que también ha recalcado que hay ministros socialistas en el actual Ejecutivo que fueron consejeros de Cháves y Griñán.

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ambos han asegurado que "el PP no puede llegar a acuerdos con quien quiere romper el orden constitucional", en referencia a Podemos. "Tenemos que ser todos muy prudentes en lo que decimos. Pero no cuando sale el informe de un fiscal, sino sobre todo lo que hace el poder judicial", ha zanjado Pastor.