'The Financial Times' destaca el temor de Casado a que "Ayuso se vuelva demasiado poderosa"

El PP inicia este lunes en Santiago una convención nacional que se extenderá durante siete días por las capitales de las autonomías en las que gobierna y finalizará en València con un objetivo: poner rumbo a la Moncloa. La dirección nacional del PP encabezada por Pablo Casado espera que la demostración de fuerza de este evento acalle el ruido provocado por la batalla del poder en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso no da pasos atrás.

La presidenta madrileña estará de viaje en Estados Unidos mientras la convención –siete días y seis ubicaciones– gira por España, pero acortará su visita internacional y no acudirá a Los Ángeles para poder participar, junto con el resto de barones, en el cierre del encuentro en València.

La presencia de Ayuso en la convecnción atraerá todas las miradas. El último en hacerlo ha sido el diario The Financial Times, medio que define como "lucha fratricida" lo que está ocurriendo en el PP. El periódico británico enfatiza la preocupación de Casado de que "Ayuso se vuelva demasiado poderosa". "Es posible que la líder madrileña se esté posicionando para el liderazgo nacional en caso de que el PP no gane las próximas elecciones", apunta The Financial Times.

El diario también recuerda que Ayuso no ha evitado en ningún momento el enfrentamiento con Casado recordando con "comentarios recientes, nada sutiles" que Casado ha perdido ya dos elecciones. "Comentarios como ese sugieren que la lucha por un puesto dentro de la oposición continuará durante bastante tiempo, lo que podría ser una buena noticia para el presidente Sánchez", concluye el diario británico.



Bandera blanca

La participación de Ayuso en la clausura del cónclave es una suerte de bandera blanca. Un alto al fuego, que no rendición, porque Ayuso mantiene su intención de presidir el PP de Madrid y hacerlo cuanto antes pese a las reticencias de Pablo Casado.

La falta de respaldo de la dirección nacional a que Ayuso presida el PP madrileño y los movimientos para introducir en la terna al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y apostar públicamente por una tercera vía –que ni alcalde ni presidenta lideren el partido– han provocado una tensión en el partido que amenaza con pasar factura a las expectativas electorales del PP en las encuestas.

Para intenta rebajar la tensión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, aseguran en una entrevista conjunta publicada este domingo por el diario El Mundo que "no hay un duelo" entre ellos sino "complicidad" y que nada les gustaría más que "celebrar la llegada de Pablo Casado a la Moncloa".