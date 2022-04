La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido al Gobierno de que si no hay un cambio de actitud respecto al supuesto espionaje político, voluntad de transparencia y asunción de responsabilidades en forma de dimisiones, será "difícil alargar la legislatura más tiempo".

El aviso de Vilalta se ha producido durante un acto de ERC sobre el mundo local en Castellcir (Barcelona), en el que han participado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la portavoz adjunta republicana en el Parlament, Meritxell Serret, el vicesecretario general de prospectiva y Agenda 2030 de ERC, Raül Romeva, o la secretaria general del partido, Marta Vilalta, desde Suiza.

Vilalta ha dejado claro que actualmente en el Congreso "no hay alternativa" que no pase por el independentismo catalán y vasco. "El Gobierno puede salvar una votación, pero si no hay un cambio de actitud y de voluntad, vemos difícil que pueda alargar la legislatura más tiempo", ha señalado.

Para la dirigente catalana, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tiene "la pelota en su tejado", ya que si bien ERC está dispuesta a proseguir con su "acción responsable en Madrid", la formación liderada por Oriol Junqueras tiene claro que se "planta" cuando se "vulneran los derechos de la ciudadanía".

La respuesta del Gobierno "ha sido absolutamente insuficiente y, hasta cierto punto, insultante", ha señalado Vilalta

Pero la respuesta del Gobierno, ha criticado, "ha sido absolutamente insuficiente y, hasta cierto punto, insultante. El hecho de reconocer que el espionaje ha existido y decir que es porque se lo merecía, como ha hecho la ministra Margarita Robles, lo encontramos insultante".

Vilalta ha sugerido que el espionaje "puede que afecte a mucha más gente", más allá de las 65 personas "acreditadas" hasta la fecha. "Pero intuimos que el alcance y magnitud puede ser mucho más grande", ha señalado, preguntada sobre la información de El Confidencial, según la cual desde Citizen Lab se investiga si hasta 150 personas más podrían haber sido espiadas.

"Hayan sido una, 10, 15, 65 o si se demuestran 150 o 300, es un escándalo mayúsculo", ha dicho la portavoz republicana. "En cualquier Estado democrático hubiera comportado 'ipso facto' una investigación y dimisiones, pero esto no pasa en el Estado español".

Los republicanos han vuelto a reclamar así al Gobierno que "se arremangue" y ofrezca "máxima información, transparencia, investigar hasta el fondo, responder a todas las preguntas y asunción de responsabilidades, en forma de dimisiones que correspondan".

Sobre la mesa de diálogo, aunque Esquerra reitera su apuesta por la negociación como "mejor vía para resolver el conflicto", ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "deje mucho que desear al no ser capaz de asumir responsabilidades y apartarse de la guerra sucia y las cloacas". "Eso rompe confianzas y enfría muchísimo la situación", ha apuntado.

Y ha lanzado también reproches al PSC por su "papelón" al "no tener un actitud valiente y ambiciosa para reclamar responsabilidades y que se aclaren los hechos y pedir la investigación necesaria".

Por otro lado, Vilalta se ha referido al acto celebrado por los republicanos en su apuesta por "el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades" y, como demostración, ha anunciado la articulación de una "Mesa de Ruralidades", presidida por el alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández.

Esta herramienta, que aglutina a representantes de instituciones locales, buscará ser "un espacio de encuentro y coordinación" entre representantes de municipios menores de 200 habitantes o con núcleos agregados, de entidades municipalistas, consejos comarcales y diputaciones, para articular políticas desde ERC dirigidas especialmente a pueblos pequeños y micropueblos.