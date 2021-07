Calvo y Celaá, firmes en su apoyo a Sánchez al rechazo de un referéndum de autodeterminación en Catalunya

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este jueves que el referéndum de autodeterminación que piden los independentistas "no está dentro del marco de la legalidad" y que, por lo tanto, "no va a ocurrir nunca". De igual modo se han expresado Miquel Iceta y la ministra de Educación, Isabel Celaá, que ha pedido a Rufián en una entrevista a Radio 4 que no se haga "películas" ni "invente futuros" al tratar de sugerir la posibilidad del referéndum.

No obstante, Calvo ha defendido que "no hay otra alternativa" que trabajar en el plano político y apostar por "todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional".

Al ser preguntada de nuevo sobre si esto significa que no excluyen la posibilidad de celebrar un referéndum consultivo en base a ese artículo 92, Calvo ha respondido que no están "en esto". "Estamos en salir de una pandemia, en levantar y recomponer un país que ha tenido una crisis", ha apostillado la vicepresidenta.

El artículo 92 de la Constitución, en el punto de mira

El artículo 92 de la Carta Magna establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", que debe ser "convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".

En todo caso, Calvo ha querido dejar claro que lo que "no se va a producir nunca" es un referéndum de autodeterminación, "ni si siquiera a pesar de algunos pronunciamientos que ayer pudimos ver", en clara alusión al aviso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando señaló que antes el Gobierno también rechazaba los indultos a los condenados por el procés y finalmente ha acabado concediéndolos.

Estas eran las palabras del portavoz de ERC en el Congreso que impugnaba duramente la ministra de Educación, Isabel Celaá: "No nos hagamos películas o no nos inventemos futuros que no pueden llevar a ningún destino", ha espetado la ministra.

En este sentido, Celaá ha insistido en que el PSOE cree en "una España con Catalunya" y ha recordado que para la celebración de un referéndum haría falta una reforma de la Constitución que requiere la mayoría de tres quintos en el Congreso de los diputados.