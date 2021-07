El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha rechazado un referéndum de independencia para Catalunya y apuesta por incrementar el autogobierno, mejorar la financiación y ahondar en la cogobernanza con el Estado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el líder del PSC se ha alineado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles aseguró en el Congreso de los Diputados que el PSOE "nunca jamás" avalaría una votación sobre la secesión. "Hay dos posturas muy opuestas, que son el inmovilismo y la ruptura, y nosotros creemos que la solución la encontraremos en medio. ¿Cuál sería? Para nosotros, lo más razonable y deseable sería llegar a un gran acuerdo sobre autogobierno, sobre financiación, sobre participación de las autonomías en el diseño de las políticas del Estado y que eso se pudiera votar en un referéndum", ha dicho.

Iceta no ha querido concretar los detalles de su propuesta porque considera que en un proceso de diálogo como el que atañe a la Generalitat y al Gobierno "no es tan importante lo que se ponga sobre la mesa" en un primer momento, sino "la voluntad de acercar posiciones". No obstante esta premisa, el ministro catalán ha indicado que hay diversas vías para profundizar en el autogobierno de Catalunya, como desarrollando lo que aún queda pendiente del Estaut de 2006, "blindando" determinadas competencias autonómicas frente a injerencias estatales o revisando el sistema de financiación. "Autogobierno es todo", ha subrayado.

El ministro ha sugerido que las cuestiones diferenciales para Catalunya podrían recogerse en una disposición adicional de la Constitución, aunque ha subrayado que desea que "todo lo bueno" que se acuerde con Catalunya se pueda extender a otras comunidades si es posible; por ejemplo, en materia de cogobernanza. Por otro lado, ha asegurado que "el Gobierno no tiene la previsión de hacer indultos anticipados" ni para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni para el resto de líderes del "procés" huidos al extranjero. "Todo ciudadano español que es requerido por la Justicia tiene que hacer frente a las imputaciones que se le hagan. Y eso no tiene excepciones", ha dicho Iceta.