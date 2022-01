El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sentenciado que un instituto de Vila-seca (Tarragona) deberá impartir el 25% de las clases en castellano, tras estimar parcialmente un recurso de una familia del centro que pedía la escolarización en catalán y castellano en proporciones equivalentes.

El auto ha fijado en el curso y clase del hijo de la familia que se incluya el castellano como lengua vehicular, por lo que "deberá efectuarse la adecuación del proyecto lingüístico" del centro.

"El catalán es la lengua de uso habitual, y aunque se contempla la lengua inglesa y alemana, no existe previsión de utilización del castellano. Es evidente que la previsión contenida en el proyecto lingüístico no respeta el porcentaje mínimo establecido" del 25%, ni que se aplique en áreas, materias o asignaturas no lingüísticas, señala la sentencia.

Por ello, el TSJC solicita que "se adecue" el proyecto para que refleje el uso vehicular de ambas lenguas oficiales en una sentencia, que no es firme y ante la que se puede presentar recurso de casación. La Generalitat recurrirá la sentencia del TSJC, según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación.

El vacío legal por el cambio de la Ley de Educación

El Tribunal Supremo avaló la sentencia del TSJC que impone un 25% del castellano en las clases catalanas. El Govern calificó esa decisión judicial como un "grave ataque" a la inmersión lingüística e, incluso, solicitó a los profesores no realizar ningún cambio.

El conseller de Educación, Josep González-Cambray, aseguró que no existe un conflicto lingüístico, sino "la actitud de unos tribunales que desconocen la realidad educativa en el país".

No obstante, está por ver el recorrido legal que tendrán estas sentencias, ya que se basan en el auto del TSJC que se emitió en el marco de la anterior ley de Educación del Partido Popular, la Ley Wert. La nueva norma, la conocida como Ley Celáa (LOMLOE), pretende garantizar el aprendizaje de ambos idiomas, pero no menciona porcentajes concretos.

En su momento, el conseller reivindicó el catalán como herramienta para la cohesión social y recordó que todos los alumnos terminan la educación obligatoria con conocimientos similares de ambas lenguas.