La causa contra Begoña Gómez prosigue en los tribunales y el PSOE se prepara para más desgaste

No ha pillado por sorpresa en Moncloa y Ferraz la decisión tomada este lunes por la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La investigación debe acotarse pero no ha sido archivada, por lo que el proceso seguirá su curso un tiempo más.

Los socialistas distinguen en todo caso las actuaciones del juez Peinado y las de la Audiencia. Este martes se debía conocer además la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la querella interpuesta por Pedro Sánchez por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Todavía no se ha comunicado.

Tanto en las filas del Gobierno como en la dirección socialista se aferran a la interpretación que hace el abogado defensor de Gómez. Es decir, que la decisión de la Audiencia de Madrid encamina a que se archive la causa. Antonio Camacho aseguró este lunes que la decisión judicial suponía un "paso importante" para el cierre definitivo de la investigación.

Es la misma posición que ha mantenido este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. "Es una sonora enmienda", destacó durante la rueda de prensa habitual celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

"La conclusión de esta resolución es que parece que se aproxima el archivo de esta causa. Una no causa que se inició con denuncia basada en recortes de prensa e impulsada por la ultraderecha. Que PP y Vox han hecho como propia. Con lo que ayer conocimos, se aproxima al archivo", afirmó.

En Moncloa recuerdan que la Audiencia de Madrid ha estimado parcialmente los recursos presentados por la defensa de Gómez. Que "afea" también la investigación prospectiva iniciada por el juez Peinado y que "acota al máximo su ámbito de actuación". También consideran que se validan los informes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía "que han dicho que no hay ninguna irregularidad".

En Ferraz se remiten a ese posicionamiento. Sí que este lunes cargaron con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por citar a Gómez en la comisión de investigación que impulsan en la Asamblea de Madrid.

Alegría también se sumó a las críticas. "Veo a la señora Ayuso muy interesada en esta comisión, lamento que no hubiera estado la mitad de interesada en una comisión sobre las muertes en las residencias por el covid-19. Lamento mucho que no se pudiera poner en marcha esa comisión. La diferencia es que si se hubiera podido poner en marcha habría habido 7.291 personas que no hubieran podido comparecer", afirmó.

Mientras tanto, la derecha sigue usando este caso para atacar al Gobierno. Este mismo martes en el Senado se ha producido un cruce de declaraciones entre la portavoz de los populares, Alicia García, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. García le echó en cara a Bolaños que la causa contra Gómez "está más viva que nunca". "Queda un día menos para que tengan que pedir perdón a personas honestas a las que ensucian con sus palabras", respondió Bolaños.

Este miércoles Sánchez acude al Congreso a comparecer desde las 9.00 horas. Oficialmente, el asunto a tratar es la cuestión migratoria, pero la derecha aprovechará la sesión para sacar a colación la situación judicial de Gómez. A tenor de la continuidad del proceso, no será la última. El caso pondrá a prueba el desgaste del Gobierno durante un tiempo más.