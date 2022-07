El CGPJ, dividido, avala que Álvaro García sustituya a Dolores Delgado como fiscal general del Estado

Un Consejo General del Poder Judicial dividido ha avalado este jueves que Álvaro García sea el nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado. Con doce votos a favor y siete en contra, el pleno del CGPJ ha considerado que García, que era la mano derecha de Delgado y fue propuesto por el Gobierno para sucederle, "reúne los requisitos legales exigidos" para el cargo.

Dolores Delgado presentó su renuncia el pasado martes por motivos de salud. "No puedo seguir. No puedo estar cancelando viajes porque no me puedo subir a un avión, y no puedo estar cancelando reuniones institucionales una tarde porque necesito tumbarme", explicó la ex fiscal general a raíz de la polémica aireada por la oposición que vinculó su dimisión con la de Adriana Lastra.

El Gobierno rápidamente dio el nombre de Álvaro García para sustituirla. García es el fiscal de la Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y ejerció como número dos de Delgado, quien dice de él que "va a ser el mejor fiscal general del Estado que nunca ha tenido esta carrera".

El nuevo fiscal general del Estado está especializado en Medio Ambiente y fue el fiscal en el 'caso Prestige', sobre la catástrofe medioambiental más importante de los últimos años en Galicia. Entre 2013 y 2017 fue presidente de la asociación Unión de Fiscales Progresistas (UPF), la misma a la que pertenece Delgado.