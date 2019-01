Cifuentes lanza un bulo contra Carmen Montón por su pensión como exministra

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se ha hecho la ofendida con la exministra Carmen Montón a cuenta de la pensión que solicitó a finales de septiembre la extitular de Sanidad tras dimitir. Cifuentes ha vuelto a servirse de un vídeo en directo para lanzar su crítica, sin embargo lo ha hecho con datos completamente falsos.

Cifuentes ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo. Precisamente este viernes la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la expresidenta madrileña será juzgada por falsedad documental en su trabajo fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Sin embargo, ella no ha dudado en lanzar un bulo a través de las redes sociales presentando como únicas fuentes que "ha visto una noticia y me lo han comentado un par de personas".

Cifuentes asegura que Montón cobrará "durante años" un sueldo de 4.500 mensuales como exministra y esa cantidad sólo la ha percibido durante 94 días

Pues bien, Cifuentes asegura estar "bastante indignada" porque "parece ser que la exministra de Sanidad, Montón, que dimitió hace unos meses después de estar 94 días en el cargo va a cobrar durante varios años la no despreciada cantidad de 4.500 euros en concepto de indemnización". Una afirmación con datos falsos.

La exministra Montón dimitió el 12 de septiembre de 2018 por el caso de un máster supuestamente irregular y la juez archivó su causa al considerar que no quedó "debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna". A finales de ese mes, pidió cobrar la pensión como exministra. Ese dinero corresponde a un 80% del suelo percibido durante su tiempo en el cargo. El sueldo para el titular de la cartera de Sanidad era de 70.368,48 euros en 2017, por lo que la prestación para Montón se situaría en 4.691,23 euros al mes. Es decir, cerca de 4.700 euros mensuales que ha cobrado durante 94 días, que fue lo que duró en el cargo, y no "durante años", como afirma Cifuentes.

Se jacta de cobrar "cero" euros como expresidenta

Pero para incidir en su crítica, Cifuentes recalca en el vídeo que quiere hacer una aclaración, ya que ha habido varias personas que se han dirigido a ella para comentarle que todos los políticos son unos "sinvergüenzas". Ante ello, la expolítica madrileña reseña que "no todos" son iguales ya que ella cobra "cero" euros después de haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante tres años y delegada del Gobierno durante casi otros tres años.

Cifuentes: "Hay políticos honrados y que no nos aprovechamos de nuestro cargo"

"Esto es como tiene que ser. Lo digo para que se sepa y no se hagan generalizaciones. Los medios lo silencian y no se habla de estas cosas. A la Izquierda se le permite casi todo. Tenía mucho interés en que se sepa porque no se puede generalizar y hay muchos políticos que no tienen ese tipo de prebendas", recalca.

En esta línea, la exdirigente madrileña insiste en que no solo ella no cobra y recuerda que fue ella como presidenta quien aprobó una ley para eliminar el consejo consultivo, lugar de retiro de expresidentes de la Comunidad de Madrid para tener un sueldo fijo. "Cuando lo he oído, me ha indignado bastante porque este tipo de cosas crea desafección de los ciudadanos a los políticos. Hay políticos honrados y que no nos aprovechamos de nuestro cargo", concluye sin apenas sonrojarse una Cifuentes que ha cobrado durante 27 años sueldos públicos.