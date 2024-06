El CIS se declara víctima de los "bulos" tras sus desviaciones el 9J y repite que no busca acertar los resultados electorales

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, ha difundido este viernes un comunicado para defenderse de las críticas recibidas después de que su encuesta para las elecciones europeas del pasado 9 de junio se desviara más de los resultados que la mayoría. En el comunicado, la institución pública se queja de ser víctima de "críticas sistémicas, bulos y acusaciones de diferente tipo".

El PP activará una comisión de investigación sobre el CIS en el Senado

El CIS, además, asegura que estas críticas "más bien parecen una forma de eludir debates auténticamente científicos y rigurosos". El organismo dice que realiza "mediciones y no predicciones" y que, por tanto, sus encuestas ni aciertan ni fallan los resultados electorales. Toda la polémica viene después de que este mismo viernes la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, haya anunciado la activación de una comisión de investigación sobre el CIS en el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—.

El anuncio y la crítica de los populares se han producido tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio. La última encuesta del CIS de cara a esa cita electoral se publicó el 3 de junio y había sido elaborada la última semana de mayo. La institución se desvió 1,45 puntos de media en cuanto al porcentaje de voto de los nueve partidos y coaliciones que consiguieron representación en Bruselas.

La mayor desviación se dio en el caso del PP. El CIS estimaba para los populares un 29,4% de los votos —una horquilla de entre el 28,3% y el 30,5%, exactamente—, pero la candidatura liderada por Dolors Montserrat finalmente se hizo con un 34,2% de las papeletas. La siguiente desviación de mayor tamaño ha sido con el PSOE. Pero en este caso el CIS sobreestimaba los resultados de la formación política.

La mayoría de encuestas, a diferencia del CIS, tuvieron unas desviaciones promedio inferiores a un punto, tal y como ha analizado El País. También estuvieron mucho más acertadas las estimaciones de Key Data para Público. En esos mismos nueve partidos en los que el CIS se desvió un promedio de 1,45 puntos, la estimación de Key Data lo hizo solo un 0,60, menos de la mitad.

El CIS sobreestimó a la izquierda e infraestimó a la derecha (otra vez)

El CIS, además, sobreestimó a la izquierda e infraestimó a la derecha, como viene pasando elección tras elección desde la llegada de Tezanos. Para estas europeas la encuesta del organismo público estimaba que PSOE, Sumar y Podemos conseguirían el 42,4% de los votos y PP, Vox y SALF, el 45,14%. El resultado del 9J fue del 38,11% de los votos para los tres partidos de izquierdas y del 48,41% para los tres de derechas.

A pesar de los evidentes problemas de la encuesta, la institución se ha defendido asegurando que su intención no es acertar los resultados de las elecciones. Las estimaciones del CIS "solo son válidas para los días en los que se hacen las encuestas, fechas que siempre son bastante anteriores (generalmente diez días) al momento de la votación", asegura el comunicado. Aún así, la mayoría de casas de encuestas no acostumbran a realizar sus sondeos electorales con una antelación demasiado inferior a la del CIS.

La diferencia con el CEO

La respuesta del CIS contrasta mucho con la que dio su homólogo catalán, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), tras las elecciones catalanas del pasado mes de mayo. La encuesta preelectoral del CEO para la cita electoral en Catalunya del 12M se desvió más que el resto, incluso más que la del CIS. Sobre todo debido a una sobreestimación de los apoyos a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Pero el CEO actuó de una forma bien distinta. El centro admitió las desviaciones de su estimación electoral y publicó un informe analizando en qué podían haber fallado. El análisis planteaba que la estimación podría mejorar si se abandonan las entrevistas telefónicas y con un método más restrictivo para asignar intención de voto a los indecisos que no se decantan por un partido cuando se les pregunta por ello, tal y como recogió Nació Digital. Su director, Jordi Muñoz, incluso dio explicaciones en X —antiguo Twitter—.

El CIS, en cambio, asegura en su comunicado que se le ataca con críticas, bulos y acusaciones que "intentan enmascarar que en determinados procesos electorales algunos partidos no han logrado los objetivos que se habían fijado previamente".

Cuando el CIS sí acertaba

Estas excusas del CIS, afirmando que las encuestas del centro no tienen la intención de acertar los resultados electorales, van en la línea de lo que ha defendido Tezanos en otras ocasiones. El presidente del organismo ha llegado a asegurar que el CIS no está para acertar y que no son adivinos, como respuesta a las múltiples críticas que ha recibido en sus años al frente de la institución, especialmente debido a los cambios que ha hecho en las estimaciones de voto de las encuestas.

"Si dicen todas las encuestas fallaron, pongan ustedes también 'excepto el CIS de Tezanos'"

Aún así, todas estas declaraciones contrastan con las que ha hecho en otros momentos. Por ejemplo, tras las elecciones generales de julio de 2023, cuando aseguró que todas las encuestas habían fallado menos la del organismo que preside. "Si dicen todas las encuestas fallaron, pongan ustedes también 'excepto el CIS de Tezanos', que fue la que estuvo más cerca de los datos de la realidad", aseguró. El Gobierno también ha defendido que el CIS "acierta muchas veces", a pesar de las desviaciones que acumulan sus encuestas preelectorales.

Además, la afirmación de Tezanos tampoco era cierta. Para las pasadas generales del 23J la mayoría de encuestas —no así el CIS— preveían un resultado para los socialistas peor del que acabaron arrojando las urnas. A pesar de ello, la estimación del CIS se desvió en una magnitud muy similar al promedio de encuestas, tal y como explicó El País. Eso sí, en su caso, y a diferencia de la mayoría, el error vino por una sobreestimación de la izquierda.

La comisión del PP

Tras todos estos problemas con las estimaciones, Cuca Gamarra ha anunciado que el PP activará en el Senado una comisión de investigación sobre el CIS. La secretaria general de los populares ha asegurado que la comisión versará "sobre la gestión que está llevando Tezanos al frente del CIS", al que acusan de "erosionar la institución" y "ponerla al servicio del Gobierno y de Pedro Sánchez".

Gamarra ha asegurado que el CIS se desvía de forma "constante" y "siempre en beneficio del PSOE, partido en el que milita el señor Tezanos", con la intención de "manipular la opinión pública en procesos electorales y movilizar al electorado socialista". La diputada popular, además, ha afirmado que los errores del CIS no se deben a la "ignorancia", sino a la "manipulación".

El PP dice que investigará si en el CIS se está dando "malversación de caudales públicos"

"Estamos hablando de un instituto público, regulado por ley. Por ello, es el momento de investigar", ha asegurado la secretaria general del PP. Gamarra ha afirmado que también se investigará una posible "malversación de caudales públicos". Según la diputada, debido a que "se está dando un uso indebido al dinero público" porque "no se utiliza para la función que tiene que tener el CIS, sino que se pone al servicio de Pedro Sánchez".

El CIS también ha respondido a las declaraciones de Gamarra en su comunicado y "manifiesta su disposición a colaborar" en la comisión anunciada por el PP, que se prevé para el próximo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre. Para "así poder aprovechar tal circunstancia para informar pública y transparentemente sobre la gestión del CIS y los procedimientos seguidos en su labor investigadora y en su gestión pública, cuyas cuentas son auditadas anualmente", asegura la nota.