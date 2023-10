Citan a declarar al excomisionado de la Cañada Real por un derribo de viviendas

El excomisionado de la Comunidad de Madrid para Cañada Real, Markel Gorbea, ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación, tras la denuncia presentada la exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto a la que se sumó Más Madrid, por el derribo de unas viviendas.

Por otro hecho similar, también ha sido imputado el responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, César Santos, según ha anunciado el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) en sus redes sociales.

Markel Gorbea fue nombrado comisionado en 2021 y su tiempo en el cargo fue corto, hasta abril de 2023. Gorbea fue cesado por "motivos personales" y sustituido por Ignacio Sánchez Segura.

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid en el 28M, Alejandra Jacinto, indicó que el cese se debía a la proximidad de las elecciones del 28 de mayo.

"En el mes de diciembre, Podemos-IU denunció a Markel Gorbea, entonces comisionado de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid. En marzo, la Fiscalía Anticorrupción anunció la investigación de los contratos de la Comunidad de Madrid en la Cañada Real. Ayer, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se anunciaba el cese de Markel Gorbea", expuso Jacinto en declaraciones remitidas a los medios cuando se produjo el cese de Gorbea.

A su juicio, este cese a un mes de las elecciones sugería "que quizás tenga que ver con el derribo de viviendas, con los vertidos o el acoso a los vecinos" que han denunciado. "Los tribunales antes o después nos lo aclararán", ha aseverado.

Los vecinos de Cañada Real llevan tres años sin luz

Los vecinos de Cañada Real llevan tres años sin luz, a la espera de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras una denuncia colectiva de varias agrupaciones de vecinos.

Con motivo del tercer aniversario, que se cumple este lunes, los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea (Más Madrid, PSOE y Vox) han reclamado este lunes soluciones al Gobierno de Ayuso.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha trasladado su solidaridad a las familias que viven ahí y ha reiterado que es necesario que las administraciones "lleguen a acuerdos".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sostenido que este es un "aniversario triste para todos" porque el hecho de que las familias lleven "tres años sin luz" se traduce en que en su vida cotidiana los vecinos no se pueden duchar con agua caliente, que los niños no pueden estudiar con luz, que no pueden tener ropa limpia o calor en invierno.