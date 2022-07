Ciudadanos busca el foco con un discurso  alejado del liberalismo que abanderan

En pleno proceso de refundación del partido para no desaparecer del tablero político nacional, Inés Arrimadas dejó claro esta semana en el debate del estado de la nación que, entre izquierda y derecha, su apuesta sigue siendo la segunda. La líder de Ciudadanos calcó el discurso del PP y fue incluso más dura con Pedro Sánchez que la portavoz del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra. "Nadie tiene más ganas que yo de que usted salga de la Moncloa", dijo Arrimadas. Si hay un nuevo Ciudadanos, como anunciaron, no se vio.

"No tiene ideología y no tiene escrúpulos", llegó a la Moncloa "a hombros de la cuadrilla del odio a España", "usted es el señor poderoso que más puros fuma de toda España", "hay un liberticidio claro", medidas propias de un "país bananero". Son solo algunas de las cosas que Arrimadas traía escritas para espetarle al presidente del Gobierno en el estado del debate de la nación.

La "fiesta" de Ciudadanos

Más que el estado de la nación, Arrimadas valoró los cuatro años de gestión del presidente: "Desastroso". Todo mal para los naranja. Fue durante durante la segunda jornada de sesiones, el miércoles. Un día antes Sánchez había anunciado nuevas medidas económicas, entre ellas un nuevo impuesto a la banca que se sumaba al que se anunció para las eléctricas hace dos semanas. Además, el Gobierno bonificará el transporte ferroviario y ampliará la cuantía de las becas. Para sus socios, "un giro social", para Ciudadanos: "una fiesta". "¿Quién va a pagar esta fiesta?" decían fuentes de la dirección nacional del partido ese día a la salida del hemiciclo. "Tú", respondían.

Y sobre esa idea se construyó el discurso de una Arrimadas que se prometía más liberal y movida al centro. Dijo la líder de Cs que eran medidas "populistas", propias de un "país bananero" y que "condenan" a la pobreza a la ciudadanía. "No se cree ninguna de las medidas como tampoco se creó la necesidad de indultar a los golpistas", le dijo a Sánchez.

Arrimadas se sumó el discurso del PP, que acusa a Sánchez de "populismo" tras las medidas sociales anunciadas: "Usted ayer sacó el manual del buen populista. Son las medidas que usted necesitaba para pasar por este debate sin morir políticamente".

Su tono no pasó desapercibido para el presidente del Gobierno, que le reprochó a la líder de Ciudadanos que no sea como el resto de partidos liberales europeos que "miran a izquierda y a la derecha, no siempre a la derecha o incluso a la ultraderecha". "La tarea de refundación de Ciudadanos aún queda pendiente", dijo sarcástico el jefe del Ejecutivo.

El amago de estar a favor de una eléctrica pública

Lo cierto es que esta semana casi vemos a los de Arrimadas votar a favor de crear una empresa pública de energía. Inspirados, quizás, en el ejemplo del liberal Emmanuel Macron que ha mostrado su intención de nacionalizar la eléctrica EFD. Pero en el caso de Ciudadanos se quedó en amago. Habían presentado una enmienda a una propuesta de Unidas Podemos que pedía la creación de una empresa pública de energía.

La enmienda fue admitida y se votó en esos términos pero Cs cambió de opinión y votó en contra de "dar los pasos en el plazo más breve posible para la constitución de una empresa pública de energía que recupere los saltos hidroeléctricos una vez vencida la concesión".

Como el PP, usan a ETA para oponerse a la ley de memoria

Y si el PP usa a las víctimas del terrorismo de ETA para atacar al Gobierno y a la ley de Memoria Democrática que se aprobó este jueves, Ciudadanos no quiso ser menos. Arrimadas copió el discurso de los populares y cargó contra Sánchez por estar "manchando los gobiernos de Felipe González" al extender el plazo de las investigaciones hasta 1983. "¡Qué pena que no lo extendiera hasta 1984, cuando su socia Mertxe Aizpurua fue condenada por apología del terrorismo!", exclamó el pasado miércoles desde la tribuna.



Y fue más allá. Para las mayoría de los españoles, dijo, "la señora Aizpurua y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos auténticos hijos de ETA". A Ciudadanos no les gusta que se les coloque en el espectro de la derecha y se reivindican como "de centro liberales", pero lo cierto es que convergen por completo con PP y Vox en este extremo. "Tengo una mala noticia que darle a usted y a la bancada de la derecha: ETA ya no existe", le espetó Pedro Sánchez.