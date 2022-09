 Ciudadanos se suma a la manipulación de la ultraderecha contra Irene Montero

Vox y Ciudadanos manipulan unas declaraciones de Irene Montero sobre educación sexual para acusarla de aceptar la pederastia. Esto es lo que dijo Irene Montero este miércoles en una intervención en el Congreso de los Diputados para hablar de la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos: "Todas las niñas, los niños, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento".

La comparecencia, a petición propia de la ministra, giraba en torno a la nueva ley del aborto y en concreto se hablaba sobre el derecho de las menores de entre 16 y 18 años a interrumpir voluntariamente el embarazo sin permiso paterno, así como del derecho a la educación sexo-afectiva de los menores.

Aún así, las palabras de Montero, se difundieron a través de las redes sociales y canales y medios de ultraderecha, bajo el mensaje manipulado de que estaba promoviendo la pederastia.



A las pocas horas de que el corte de vídeo corriese por internet, Vox y Ciudadanos lo convirtieron en ofensiva política contra Montero desde el Congreso de los Diputados. El portavoz de la ultraderecha, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que las palabras de Montero son "indignantes", propias de países "de corte islámico" y que está "justificando la pederastia". Exigen que sea reprobada, que dimita y que se cierre el ministerio de Igualdad.

Poco después se les sumaron los de Inés Arrimadas. "No me podía creer que Irene Montero estuviera de verdad diciendo que en España se permite lo que el Código Penal define como un delito (...) No me podía creer que estuviera hablando del consentimiento de los que son menores de 16 años para mantener relaciones sexuales", dijo el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, minutos antes de pedir también la dimisión o el cese inmediato la ministra de Igualdad.

"Me da mucha vergüenza"

Irene Montero ha asegurado que le da "mucha vergüenza la campaña desplegada de la extrema derecha" contra ella. "Que digan lo que quieran, pero nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, les niñes tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral", zanjó este jueves en el Congreso.