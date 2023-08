Coalición Canaria, BNG y UPN caminan hacia un Grupo Mixto con más tiempo, dinero y protagonismo

Si la votación para la Mesa del Congreso fue la primera gran prueba de la legislatura, la negociación entre los dos partidos independentistas catalanes y el PSOE para que ambos —Esquerra Republicana y Junts per Catalunya— aseguren su grupo parlamentario propio es la segunda. Aunque lo que está en liza es, más bien, qué fórmula usarán. Coalición Canaria, BNG y UPN podrían jugar un papel, pero fuentes de las tres formaciones niegan, por el momento, ningún contacto.

Tanto ERC, como Junts tienen, de facto, asegurado ese privilegio a cuenta del acuerdo alcanzado para la Mesa. Lo que no se conoce todavía es la vía para materializarlo. Una de las opciones podría pasar, tal y como señaló Público , por incluir en la operación a algún diputado de los que, en principio, están llamados a conformar el Grupo Mixto.

"Para nosotros", deslizó Néstor Rego en la comparecencia después de la votación de la Mesa, "lo ideal es quedarnos en el Grupo Mixto". El diputado del BNG subrayó la diferencia con la pasada legislatura, cuando hasta 12 partidos se encuadraban, inicialmente, en dicho grupo. Finalmente, ocho de ellos acordaron conformar otro distinto, el Grupo Plural, mientras que tres permanecieron. En cualquier caso, más de una veintena de diputados, con intereses y objetivos distintos, se veían abocados a dividirse turnos de palabra y partidas económicas.

Nada que ver con el dibujo actual. La gran cantidad de partidos que ha cobijado Sumar; la desaparición de otros, como la CUP, que no ha obtenido representación y el hecho de que Junts tenga prácticamente asegurada una legislatura en solitario reducen de forma drástica el número de formaciones y diputados. Si no cambia nada, conformarán el Grupo Mixto solo tres partidos con un parlamentario cada uno. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, despeja cualquier duda: "Nos quedamos en el Mixto con BNG y UPN, no hay otro plantemiento".

Más porción del pastel

Aunque el pasado jueves 17, Néstor Rego afirmó que el teléfono del BNG "está disponible" para atender y valorar las peticiones de cualquier otro partido, en especial referencia a Junts, el paso de los días desdibuja esa opción. La preferencia de los gallegos por el Grupo Mixto y las declaraciones de Coalición Canaria a Público perfilan, de forma cada vez más nítida, cuál será su composición. Fuentes de UPN también ubican a su formación en el Grupo Mixto, aunque reconocen que aún no se han sentado a hablar las tres partes.

El límite que se ha fijado para que los distintos grupos parlamentarios propongan su conformación a la Mesa del Congreso es el viernes 25 de agosto. Una vez el órgano los reciba y ratifique, los diputados que no se encuadren en ninguno de ellos (previsiblemente, CC, BNG y UPN) pasarán a formar parte del citado Grupo Mixto.

El asunto no es trivial, fundamentalmente, por dos razones. El reglamento del Congreso prevé dos subvenciones para los grupos parlamentarios, también para el mixto. Una de ellas es fija y consta, según la última actualización (fechada en junio de 2023), de 30.346,72 euros mensuales. La otra es variable y asigna 1.746,16 euros al mes por cada diputado. La pasada legislatura, muchas fuerzas políticas incluídas en el Grupo Mixto tenían que repartirse la partida. En la que acaba de comenzar, en cambio, solo habrá que dividir entre tres.

Ocurre parecido con el tiempo parlamentario. Un Grupo Mixto con solo tres diputados dispondrá de más tiempo para debatir en el Congreso y, dada la naturaleza regional de los tres partidos que —todo apunta— lo conformarán, también para hablar de las agendas gallega, canaria y navarra. Por eso, en principio, ninguna de las tres formaciones ve con buenos ojos enterrar a su diputado en un grupo parlamentario más grande y con otro orden de prioridades e intereses.

La importancia de la fórmula para ERC y Junts

Las negociaciones para la Mesa apuntalaron las opciones de que ERC y Junts dispongan de grupo propio, pero la fórmula que se elija y, en especial, la voluntad y las cesiones que lleven a cabo unos y otros tienen relevancia. Las formas importan. ERC apuesta por acceder a su grupo a través de un recoveco del reglamento que le daría derecho a ello tras sumar el porcentaje de voto en todas las cirunscripciones en las que se presentó el 23J y dividir el resultado entre cuatro. Al situarse dicho porcentaje por encima del 15%, ERC entiende que tiene vía libre. En eso están las negociaciones con el Partido Socialista.

Es una fórmula que no encaja con la situación de Junts, que se quedaría a pocas décimas de ese 15%. La naturaleza del acuerdo al que llegue finalmente con el PSOE hablará de su sintonía tras la negociación exitosa de la Mesa y con el horizonte de una eventual investidura, para la que son necesarios sus votos, cada vez más cerca. Corre el reloj y un concepto, la amnistía, que Junts situó como requisito la propia noche electoral y que ERC también abandera, se coloca, cada hora que pasa, en una posición más central en el tablero de las negociaciones.