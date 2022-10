Colegios de ricos

Ay que ver qué miedo que dan los MENAS que llaman putas y conejas a nuestras mujeres y las tratan como si fueran un pedazo de carne. En fin. No se confundan. Este colegio de energúmenos no es un centro de formación de nuevos caballeros legionarios, reclutados en las cárceles o entre los bajos fondos del lumpen, y a los que habría que formar para actuar como máquinas de matar en el campo de batalla. No. El colegio Elías Ahuja, perteneciente a la orden de San Agustín, es un prestigioso y caro colegio mayor católico para varones católicos. Y no es cualquier colegio mayor religioso. Allí se forma a élites.



Del "Ahú ahú, ahú Ahuja" salió Pablo Casado, el último líder del PP. También Rafael Catalá, ministro de Rajoy y secretario de Estado con Aznar; el diputado de VOX José María Figaredo; o el actual director del periódico El Mundo, el televisivo Joaquín Manso. Casi nada.



Las organizaciones reaccionarias católicas siempre han tenido claro que para mandar hay que formar cuadros de mando. Durante la dictadura franquista, el Opus Dei proporcionó a los tecnócratas la dirección política y económica del régimen. El catolicismo reaccionario español siempre ha sabido jugar su papel en la dirección de Estado, durante los años 30 suministró alimento ideológico al fascismo. El objetivo era cuidar los privilegios de las clases propietarias y dirigentes el país, aunque hubiera que justificar los asesinatos que fueran necesarios.

Ese reaccionarismo ultra nunca ha dejado de formar a los cuadros de mando que seguimos encontrando en los medios de comunicación, entre los altos funcionarios de la administración, en la judicatura, en la universidad, en el ejército o en la empresa. Que el video no les engañe. Los papas de esos salvajes pagan 1.200 euros al mes para que sus hijos lleguen a mandar.