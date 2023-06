El comisario que instigó la causa contra el juez Penalva y el fiscal Subirán deja ver las trampas de sus pruebas

El comisario Juan Márquez, de la Jefatura Superior de Policía de Palma, ha declarado como testigo de la Fiscalía Anticorrupción este miércoles, intentando apuntalar las acusaciones que él mismo y su compañero Juan Palomo armaron contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y cuatro antiguos agentes de la Unidad de Blanqueo, y por lo que están siendo juzgados por presuntas detenciones ilegales, obstrucción a la justicia, revelación de secretos y coacciones durante la investigación del caso Cursach.

No ha sido hasta el turno de Javier Barinaga, abogado de Penalva y Subirán, jubilados anticipadamente, cuando se han visto las fisuras de las pruebas aportadas por Márquez y Palomo, conocido como 'los Juanes'.

Durante la mañana, el fiscal Tomás Herranz ha dirigido su interrogatorio intentando que el comisario hablara solo lo justo, interrumpiéndole continuamente para que únicamente dijera si se ratificaba en cada uno de los informes por las 24 filtraciones imputadas. El tribunal le ha llegado a pedir al fiscal que hiciera "preguntas interesantes", "pues es una vista oral", porque se limitaba a leer dichos informes.

Las acusaciones contra los seis acusados, para los que la Fiscalía pide casi 600 años de prisión, se sustentan en los informes de 'los Juanes'. Los letrados de los acusados han hecho ver las inconsistencias, errores, y especulaciones incluidos en dichos informes.

Por ejemplo, respecto al informe de 2019 que inició esta causa obviaron incluir los testimonios de las personas que fueron detenidas en el caso ORA (presunto amaño del concurso de máquinas de aparcamiento de Palma) y que negaron haber recibido presiones o coacciones por parte de Penalva, Subirán y los cuatro policías de Blanqueo.

"Tuvieron que hacer constar en las diligencias las personas que niegan coacciones, ¿sí o no?". Márquez ha reconocido que debió ser así pero no recuerda si llegaron a llamar a esas personas.

¿De quién fue la idea de espiar a dos periodistas?

"¿Quién propone intervenir los móviles de los periodistas?", le ha preguntado Barinaga, a lo que el fiscal ha protestado. "La pregunta es pertinente porque por ello estamos todos aquí". Márquez ha respondido que en una reunión con el juez Florit y el fiscal Carrau --ambos llegaron a estar denunciados por el espionaje a periodistas-- su compañero y él plantearon que se puede intervenir las llamadas de los periodistas, tras repasar "los cuatro" la jurisprudencia al respecto. Luego el fiscal hizo una consulta a Anticorrupción y obtuvo vía libre.

En uno de los informes de 'los Juanes', tildado de "mendaz" por el letrado de Penalva y Subirán, se refiere a la filtración de un hecho que jamás existió, como ha recalcado el abogado. "La declaración que dice que filtraron la inspectora Blanca Ruiz y el agente Iván Bandera [ambos, enjuiciados] del Ico [un testigo del caso Cursach] no existe, nunca le tomaron declaración en la cárcel. Márquez no ha sabido responder. "Ya se mirará a ver si es así", ha dicho.

Otra noticia filtrada que 'los Juanes' atribuyen a "todo el grupo de acusados", y que versaba sobre policías investigados por corrupción que daban clases de formación pagadas con dinero público. "No eran diligencias secretas, ¿verificó usted las diligencias para saberlo?", ha preguntado Javier Barinaga. "Nosotros pensábamos que estaban bajo secreto", se ha limitado a responder el comisario.

"Yo no filtro nunca"

El letrado Barinaga ha desvelado que los informes policiales de 'los Juanes' "confunden" la hora de publicación de las noticias en medios digitales.

Ha preguntado este letrado por las informaciones que han aparecido en el periódico Última Hora sobre las pesquisas del caso Penalva y Subirán y por qué no lo investigó. "Yo no investigo lo que me da la gana --ha respondido airado Márquez--. Yo no filtro nunca. Y si no vaya y me pone una querella. Y yo no me he autoinvestigado". Se refiere el comisario al informe que realizó él mismo sobre filtraciones en el que se investiga y se exonera de las mismas.

La detención de compañeros policías

Márquez ha explicado que "nunca he trabajado en Asuntos Internos, pero sí que he hecho muchas investigaciones a policías, que han culminado con la detención de compañeros. No es obligatorio que investigue Asuntos Internos", ha recalcado, en relación con la irregularidad que puede suponer que a los cuatro agentes de Blanqueo del caso Cursach no los investigara esa unidad especializada.

El comisario Juan Márquez niega animadversión hacia los acusados. "Con el juez Penalva he ido a disparar juntos. Era una persona a la que se le tenía afecto, muy colaboradora", ha dicho.

Sobre las detenciones de los agentes de blanqueo Iván Bandera y José Luis García, sostiene que fueron normales y que entregaron sus teléfonos voluntariamente. Respecto a la de Iván Bandera. "Le informamos de sus derechos y del motivo de su detención. Vino un abogado y en presencia suya nos aportó las claves del móvil. Siempre somos muy pulcros", ha señalado Márquez, que ha dicho que ese móvil, el de Bandera, "era imprescindible en una investigación por revelación de secretos".

Cómo se precinta un móvil

"¿Cómo es el acta de precinto de un móvil? ¿Quién la firma?", ha inquirido Barinaga. "Los precintos no son obligatorios --ha respondido Márquez--, porque no hay mejor garantía que la policía judicial que es la mano derecha de esta Sala". Le ha repetido el letrado la pregunta: "Yo no hago actas de precintos, llevo al especialista y lo hace él. El móvil de la inspectora Blanca Ruiz no se precintó", ha acabado reconociendo.

"¿Por qué los móviles de los periodistas sí se entregaron a los letrados de Justicia y los de los policías, no?" Márquez ha negado esta cuestión. "Trato de demostrar la forma de trabajar de este señor y la parcialidad del mismo", ha subrayado el letrado de Penalva y Subirán.

Márquez afirma que para analizar muchas de las informaciones filtradas no se basaron en los mensajes de 'Whatsapp' incautados, sino en el supuesto hecho de que se trataba de causas "secretas". Tanto el comisario como el fiscal Herranz han tratado de desvincular las acusaciones por las filtraciones de los mensajes del chat Sancus, mantenido entre los acusados, cuya legalidad o ilegalidad se conocerá con la sentencia.

Niega las represalias sufridas por Penalva y Subirán

"No es cierto lo que dicen Penalva o Subirán sobre que sufrieron una serie de represalias; que ardió un coche, bueno, eso es lo único cierto", ha asegurado Juan Márquez. Según él, se incendió un coche al lado del de Penalva, pero no era el suyo, y los acusados "quisieron vincularlo con una serie de amenazas".

Ha insistido el fiscal Herranz sobre las denuncias de Penalva en este sentido. "Hubo otra que decían que habían movido una maceta en su casa y podría haber sido un robo. Se mandó al grupo de Robos y comprobaron que había sido una limpiadora que trabajaba en su casa", ha señalado Márquez.